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SERKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ağrı’da Yapıldı

27.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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SERKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ağrı’da Yapıldı

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim’in başkanlığında Ağrı’da yapıldı.Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansının 72.

Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim’in başkanlığında Ağrı’da yapıldı.
Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta faaliyet yürüten Serhat Kalkınma Ajansının 72. Yönetim Kurulu Toplantısı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevinde gerçekleştirildi. SERKA Yönetim Kurulu Başkanı Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim’in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve SERKA Genel Sekreteri Dr. İbrahim Taşdemir katıldı.
2020 yılı ajans faaliyetlerinin değerlendirilip, 2021 yılında çağrıya çıkılacak mali destek programlarının görüşüldüğü toplantıda SERKA tarafından, bölgenin sosyo- ekonomik yapısının gelişmesi için gerekli plan, program ve faaliyetler noktasında önemli çalışmalar yürütüldüğü vurgulandı.

SERKA Yönetim Kurulu Toplantısı Ağrı’da Yapıldı

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