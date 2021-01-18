YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Serkan Can Zengin’den derslere katılamayan öğrencilerle ilgili açıklama;

Serkan Can Zengin’den derslere katılamayan öğrencilerle ilgili açıklama;

18.01.2021 12:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Serkan Can Zengin’den derslere katılamayan öğrencilerle ilgili açıklama;

Çağfen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, karne notu değerlendirmeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, internet bağlantısı ve bilgisayar yetersizliği gibi çeşitli sebeplerden mağdur olan öğrencilerin durumlarına dikkat çekti.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2020’de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların geçerli olacağı duyurulmuştu.

Çağfen Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, karne notu değerlendirmeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, internet bağlantısı ve bilgisayar yetersizliği gibi çeşitli sebeplerden mağdur olan öğrencilerin durumlarına dikkat çekti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25 Aralık 2020’de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların geçerli olacağı duyurulmuştu. Yeni yapılan açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Serkan Can Zengin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sadece derse katılımın değerlendirilmemesi, öğrencilerin ne kadar emek harcadığı ve çaba gösterdiğinin de değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

“Derslere erişimde sorun yaşayan öğrenciler unutulmamalı”
Zengin, yüz yüze eğitimin yapılamadığı mevcut pandemi döneminde öğrencilerin bir bölümünün dersleri sorusuz şekilde takip edebildiğini, ancak bir bölüm öğrencilerin de internet sorunu, bilgisayar eksikliği, evlerdeki ortam nedeniyle derslere katılım sağlayamadığına dikkat çekti. Serkan Can Zengin, “Bu nedenlerle öğretmenlerimizin sadece derse katılım ile not vermemesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Öğrenciler motive edilmeli”
Serkan Can Zengin öğrencilerin motive edilmesi gerektiğin belirterek, “Ödevlerini yaptı mı? Derslerinden geri kalmamak için çaba sarf etti mi? Öğrencimiz belki internete bağlanamadı, derse girmedi ama açıp kendisi kitaplardan öğrenmeye çalıştı mı? Evin içindeki sorumluluklarını, davranışlarını ve aile içi tutumlarını yerine getirdi mi? Bunların hepsi düşünülerek not verilmesi, bu notların da cezalandırmak için değil motive etmek için verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Tarihi bölgede ilginç evlenme teklifiTarihi bölgede ilginç evlenme teklifi

Eskişehir Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:13
İkindi
15:45
Akşam
18:08
Yatsı
19:30

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Cansu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
180120211830190120210830nobetci
Cansu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
180120211830190120210830nobetci
Cansu Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
180120211830190120210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Kısıtlamayı ihlal eden 196 kişiye 619 bin 25 lira idari para cezası

Kısıtlamayı ihlal eden 196 kişiye 619 bin 25 lira idari para cezası

İnönü Belediyesi’nden kar yağışına anında müdahale

İnönü Belediyesi’nden kar yağışına anında müdahale

Jandarma Komutanı Atasoy’dan şehit ailesi ve gazi ziyareti

Jandarma Komutanı Atasoy’dan şehit ailesi ve gazi ziyareti

Jandarma Komutanı Atasoy’dan şehit ailesi ve gazi ziyareti

Jandarma Komutanı Atasoy’dan şehit ailesi ve gazi ziyareti

Jandarmanın yeni erlerinin And İçme Töreni yapıldı

Jandarmanın yeni erlerinin And İçme Töreni yapıldı

Soğuk havalarda sokak hayvanları unutulmadı

Soğuk havalarda sokak hayvanları unutulmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.