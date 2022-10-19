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"Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Olmak" temalı yarışmada yirmi üç senaryo finale kaldı

19.10.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TSPB’nin sekizincisini düzenlediği “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasında bu yıl farklı bir yöntem uygulandı. Önce senaryonun iletilmesinin beklendiği yarışmaya ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri başvurdu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB), gelenekselleşen ve bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının ilk turu tamamlandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının ilk turu olan "senaryo seçimi" sona erdi.

Türkiye’nin her bölgesinden gelen senaryo başvuruları konuya uygunluk olarak TSPB Ön Jürisi tarafından değerlendirildi. Senaryolar daha sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Murat İri ve 2013-2017 yılları arası İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Senaryo Yazarlığı ve Senaryo Teknikleri dersleri veren, hali hazırda Kanal D İçerik Geliştirme Yöneticisi olarak görev yapan Duygu Ertekin tarafından sinematografik olarak değerlendirilerek, elemeden geçirildi.

"Sermaye Piyasalarında Yatırımcı Olmak" teması ve "Filmler Kısa, Yatırımlar Uzun" mottosuyla başlayan yarışmada amaç, sinemanın toplumsal dönüşümdeki gücüyle Türkiye'de finansal okuryazarlık konusunda ve sermaye piyasalarına yatırım konusunda bilgi ve farkındalığı artırmak. Yurt içi ve yurt dışından herkesin katılımına açık olan yarışma; www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesi üzerinden yürütülüyor.

- İlgi daha çok sinema ve iletişim öğrencilerinden

TSPB’nin sekizincisini düzenlediği “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” kısa film yarışmasında bu yıl farklı bir yöntem uygulandı. Önce senaryonun iletilmesinin beklendiği yarışmaya ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri başvurdu. Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda senaryonun iletildiği yarışmaya yapılan başvurular arasında radyo televizyon ve sinema bölümü öğrencilerinin çoğunlukta olduğu görüldü.

- Finale kalan senaryo sahiplerine ‘Sinema Unsurları’ atölye çalışması

Ön elemeyi geçen senaryoların sahiplerine, Murat İri ve Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Menajerimi Ara, Yargı gibi izlenme rekorları kıran dizilerin ünlü yönetmeni Ali Bilgin’in katılımıyla 22 Ekim tarihinde ‘sinema unsurları’ konulu bir atölye çalışması yapılarak, kısa film senaryosu yazımı ve sermaye piyasalarına ilişkin kitaplar hediye edilecek. Sonrasında adaylara senaryolarına ait filmlerini çekmeleri için 16 Aralık 2022 tarihine kadar süre verilecek.

- En iyi filmi yapanlara toplamda 70 bin TL ödül

Yarışmada ödül alan birinci filme 25 bin TL, ikinci filme 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL tutarında ödül verilecek. Yarışmada, ayrıca 2014 yılından itibaren yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019 tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden sinema dünyasının önemli ismi Cüneyt Cebenoyan adına da 10 bin TL değerindeki "Cüneyt Cebenoyan Özel Jüri Ödülü" verilecek.

- Filmler üç farklı jüri ekibi tarafından değerlendiriliyor

TSPB Jürisi ve Senaryo Jürisi’nin değerlendirmeleri sonrası, senaryo elemesini geçen katılımcıların filmleri sinema ve akademi dünyasının önemli isimlerinin yer alacağı Ana Jüri tarafından değerlendirilecek.

Jüride, alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra gazeteciler de yer alacak. Ana jüride; Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Kamera Kurgu Kuram ve Uygulamaları, Kurgu Atölyesi, Belgesel Film Yapımı ve Kurmaca Film Yapımı konularında dersler veren Alp Birol, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Murat İri, Hürriyet Gazetesi Yazarı Uğur Vardan, Sinema Yazarları Derneği üyesi sinema yazarı ve eleştirmeni Selin Gürel, izlenme rekorları kıran dizilerin ünlü yönetmeni Ali Bilgin ve ünlü oyuncu Feride Çetin’in yanı sıra TSPB adına TSPB Genel Sekreteri Serdar Sürer de yer alacak.

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