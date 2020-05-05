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Sermiyan Midyat'ın genç sevgilisi Sevcan Yaşar karakola koştu! Sermiyan Midyat bakın ne dedi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 15:43 | Son Güncelleme

Sermiyan Midyat ve oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar önceki gece karakolluk oldu. Genç isim şiddet gördüğü iddiasıyla karakola koştu ve şikayetçi oldu. Bu iddialar üzerine Midyat'tan açıklama gecikmedi.

Sermiyan Midyat'ın genç sevgilisi Sevcan Yaşar karakola koştu! Sermiyan Midyat bakın ne dedi!

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide rol alan Sevcan Yaşar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sevcan Yaşar'ın sevgilisi Sermiyan Midyat ile arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Yaşar ve Midyat arasında 16 yaş fark var.

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Ünlü çift şimdi ise başka bir konuyla gündemde... UçanKuş TV’deki “Kurtlar Masası”nın yorumcusu Ferruh Taşdemir’in özel haberine göre, Sermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar şiddet iddiasıyla karakolluk oldu.

Ünlü çiftin hakkında çıkan şiddet iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe’deki evde Midyat’tan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri süren Sevcan Yaşar, sevgilisi hakkında şikayette bulundu.

İkili ışık hızıyla İnstagram'da takibi bırakıp ortak videoları, fotoğrafları da sildi.

FLAŞ AÇIKLAMA: İFADE VERDİM

sevcan Yaşar’la 1 hafta önce ayrıldıklarını ifade eden Sermiyan Midyat, tv100’e şu açıklamaları yaptı:

“45 yaşındayım. Basına yansıyan 10 ilişkim falan olmuştur, hepsine açın sorun ne zaman böyle bir olay yaşamışım? Benim bir kadına bir fiske vurmam sözkonusu değil. Hayatımda asla böyle bir şey olmadı. Bu erkekliğe sığmaz. Allah yazdıysa bozsun. Allah kuru iftiradan saklasın. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. Ailelerimiz tanıştı. İki aydır aynı evdeydik ama olmadı. Ayrıldık.

Hakkımda şikayetçi olmuş, gidip ifademi verdim. Açık söyleyeyim; böyle bir manevi saldırıyı hiç beklemiyordum. Şiddete uğradım diyorsa bunun belgesini de çıkarması gerekir. Bir darp raporu olması gerek. Ama yok. Çünkü böyle bir olay yok. Ben biriyle kavga bile edemem. Ben babamı kaybettim. Onun acısına bile dayanmışım. Buna mı dayanamayacağım? Sezen Aksu’nun bir sözü vardır; aslolan üretmektir der. Ben de üretmeye devam edeceğim. Bir kez daha anladım ki, benim gerçek sevgilim seyircim.”


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
davul bile dengi dengine diye bir atasözü var öyle kendinden 25 yaş büyük biriyle beraber olursan sadece ünlü diye paralı diye hem kendini hemde toplumun ahlakını bozarsin ondan sonra da karakolda soluğu alırsın neyse daha fazla konuşupta günaha girmiyeyim mübarek gün
o adam hasta bir kaç yıl önce veterinerde görmüştüm golden cinsi köpeği vardı o kdr kötü davranıyordu ki hayvana,siz düşünün gerisini.
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