Sermiyan Midyat'ın genç sevgilisi Sevcan Yaşar karakola koştu! Sermiyan Midyat bakın ne dedi!

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizide rol alan Sevcan Yaşar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sevcan Yaşar'ın sevgilisi Sermiyan Midyat ile arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Yaşar ve Midyat arasında 16 yaş fark var.

Ünlü çift şimdi ise başka bir konuyla gündemde... UçanKuş TV’deki “Kurtlar Masası”nın yorumcusu Ferruh Taşdemir’in özel haberine göre, Sermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar şiddet iddiasıyla karakolluk oldu.

Ünlü çiftin hakkında çıkan şiddet iddiası gündeme bomba gibi düştü. Fenerbahçe’deki evde Midyat’tan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri süren Sevcan Yaşar, sevgilisi hakkında şikayette bulundu.

İkili ışık hızıyla İnstagram'da takibi bırakıp ortak videoları, fotoğrafları da sildi.

FLAŞ AÇIKLAMA: İFADE VERDİM

sevcan Yaşar’la 1 hafta önce ayrıldıklarını ifade eden Sermiyan Midyat, tv100’e şu açıklamaları yaptı:

“45 yaşındayım. Basına yansıyan 10 ilişkim falan olmuştur, hepsine açın sorun ne zaman böyle bir olay yaşamışım? Benim bir kadına bir fiske vurmam sözkonusu değil. Hayatımda asla böyle bir şey olmadı. Bu erkekliğe sığmaz. Allah yazdıysa bozsun. Allah kuru iftiradan saklasın. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. Ailelerimiz tanıştı. İki aydır aynı evdeydik ama olmadı. Ayrıldık.