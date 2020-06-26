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Serpil Çakır’ın acı günü

MANİSA HABERLERİ  | 26.06.2020 19:16 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarından Serpil Çakır’ın eşi Hürdoğan Çakır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarından Serpil Çakır’ın eşi Hürdoğan Çakır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Akmescit Camii’nde kılınan cenaze namazına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık, acılı aileye başsağlığı ve sabırlar diledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarından Serpil Çakır’ın eşi Hürdoğan Çakır, hayata veda etti. Merhum Çakır’ın, Akmescit Camii’nde kılınan cenaze namazına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları, Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcıları, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, Çakır ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Acılı aileyi yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Palabıyık, Daire Başkanı Serpil Çakır’a, oğlu Dorukhan Çakır’a ve merhumun yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi. Merhum Hürdoğan Çakır, cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı’na defnedildi.

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Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
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Değirmenci Eczanesi
Akhisar
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