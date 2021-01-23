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Sert kışa rağmen yol çalışmaları aralıksız sürüyor

23.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Sert kışa rağmen yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, kış nedeniyle sertleşen hava koşullarına rağmen, yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, kış nedeniyle sertleşen hava koşullarına rağmen, yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kırsal ve merkez mahallelerde kilit taş çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında, Dedecik ve Seymenli Mahallesi’nde kilit taş kaplanan yeni yollar kırsal mahalle sakinlerinin istifadesine sunuluyor. Ayrıca Ferhadanlı Mahallesi’nde de birçok sokakta kilit taş yol onarımı gerçekleştirildiği bildirildi.
Kırsal mahallelerin yanı sıra merkez mahallelerde de kilit taş çalışmaları devam ediyor. Çiftlikönü Mahallesi’nde yoğunlaşan yol onarım çalışmaları ile bazı sokaklarda bozulan zemin yeniden düzenlenerek kilit taşla kaplanıyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, hava koşulları izin verdiği sürece yol yapım, onarım ve yenileme çalışmalarının hız kesmeden sürdürüleceği belirtildi.

Sert kışa rağmen yol çalışmaları aralıksız sürüyor

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