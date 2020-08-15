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Sertab Erener Bodrum’u salladı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.08.2020 14:20 | Son Güncelleme

Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Sertab Erener, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde bu yaz ikinci kez sevenleri ile bir araya geldi.Bodrum Antik Tiyatro’nun tarihi ve mistik atmosferinde, unutulmaz şarkılarını hayranlarıyla beraber seslendiren Sertab Erener, “2020 bize çok büyük sürprizlerle geldi.

Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Sertab Erener, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde bu yaz ikinci kez sevenleri ile bir araya geldi.
Bodrum Antik Tiyatro’nun tarihi ve mistik atmosferinde, unutulmaz şarkılarını hayranlarıyla beraber seslendiren Sertab Erener, “2020 bize çok büyük sürprizlerle geldi. 2020 yılını sevmedik ama yine de hep birlikteyiz. Sonuçta insan sosyal bir hayvan. Sosyalleşmeme imkanımız yok ama kendimize dikkat etmek zorundayız. İyi ki geldiniz sizi çok seviyorum” dedi.
Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Erener, konserini "Kafanı Yorma" parçasıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.
Bodrum başta olmak üzere Kuşadası, Çeşme ve Marmaris ile Ege turnesini tamamlayan Sertap Erener, 18 Ağustos’ta Kerkisolfej’in düzenlediği İstanbul Harbiye Açıkhava konser serisinin açılışını yapacak.

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