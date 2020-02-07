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Sertçelik ve Muğlu’dan Ürkmezer’e Ziyaret

KARABÜK HABERLERİ  | 07.02.2020 16:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.

Sertçelik ve Muğlu’dan Ürkmezer’e Ziyaret

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik ile Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu Safranbolu Kaymakam Dr.Fatih Ürkmezer’i makamında ziyaret etti.
Bir dizi program ve konferans için Karabük’e gelen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu’nun ziyaretinde Safranbolu’da yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ve projeler konuşuldu.
Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, Prof. Dr. Sertçelik ve Dr. Muğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Sertçelik ve Muğlu’dan Ürkmezer’e Ziyaret

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