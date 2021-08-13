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Server Gençlik Spor Kulübünün "Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu" etkinliği

13.08.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlik kapsamında İstanbul'dan yola çıkan bisikletçiler, Kırıkkale'ye ulaştı

Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıl dönümü kapsamında "Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu" sloganıyla İstanbul'dan bisikletleriyle yola çıkan Server Gençlik Spor Kulübü üyeleri, Kırıkkale'ye ulaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde Obaköy mesire alanında Kırıkkale Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerince karşılanan 30 kişilik grup, bugün Kırıkkale'de konaklayıp, yarın Nevşehir'e gitmek için yola çıkacak.

Grup adına gazetecilere açıklama yapan Zeki Taş, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı nedeniyle eserlerinin öne çıkması için bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Bunu da bisiklet organizasyonuyla gerçekleştirmek istediklerini anlatan Taş, "Bu amaçla Server Gençlik Spor Kulübü olarak 'Eyüp'ten Hacı Bektaş Veli'ye Huzur Yolculuğu' adını verdiğimiz projemizi gerçekleştiriyoruz. Yarın Nevşehir'e ulaşarak projemizi sonlandıracağız. Nevşehir'de de bir kapanış organizasyonu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

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