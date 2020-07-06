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Servetiye Cephesi şehitleri dualarla anıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.07.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kurutuluş Savaşı’nda kahramanlık destanlarıyla dolu Servetiye Cephesi şehitleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.Milli mücadeleye 145 gönüllü ile katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesi şehitleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program ile Servetiye Köyü’nde anıldı.

Kurutuluş Savaşı’nda kahramanlık destanlarıyla dolu Servetiye Cephesi şehitleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.
Milli mücadeleye 145 gönüllü ile katılan ve 8 bin Yunan askerine karşı destan yazan Servetiye Cephesi şehitleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program ile Servetiye Köyü’nde anıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Servetiye Cephesi şehitlerini anma programında, Başiskele Fatma Hatun Camii imam hatibi Hasan Aksoy tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Başiskele İlçe Müftülüğü Vaizi Muhammed Yıldız tarafından tüm şehitler için dua edildi. Dua sonrasında Servetiye Cephesi Tiyatro Grubu tarafından tiyatro oyunu gösterimi yapıldı. Tiyatro oyununda Bahçecik tepelerinde destan yazmış kahraman köylülerin hikayesi anlatıldı.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Servetiyeli dedelerim, büyüklerimiz Kocaeli’nin direnişini, savunmasını burada yapmışlar. Burada mücadele eden büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Onlar bize cennet gibi bir vatan bıraktılar. Tarih Koridoru projemizin önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağız. Servetiye siperlerini kapsayan projemizle buralarda neler yaşandığını gençlerimize anlatacağız. Köyümüzdeki müzenin yapımıyla birlikte bu törenleri yapan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, “99 yıl önce burada yaşananları gençlerimize aktarmamız lazım. Servetiye’de 145 gönüllü bir araya gelerek 8 bin Yunan askerine direnmiş. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz Milli Mücadele ve Servetiye Cephesi Sempozyumunda da tarihçilerimiz tarafından yapılan çalışmalarla ortaya konuldu” şeklinde konuştu.

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