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Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

ADANA HABERLERİ  | 02.04.2020 00:06 | Son Güncelleme

Servis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

Adana'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Yüreğir çıkışı yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 01 S 2508 plakalı işçi taşıyan midibüs ile plakası alınamayan otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi. Kazada midibüste bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, serviste bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan otoyol, kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Trafik Kazası

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