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Servis araçları dezenfekte edildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.10.2020 08:41 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Covid-19 mücadelesi kapsamında okul servis araçlarını dezenfekte etti.2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması ile öğrencilerin hijyenli ve güvenli bir şekilde okullarına gidebilmeleri için araçlar korona virüsü başta olmak üzere patojen virüs ve bakteriler üzerinde etkili olan dezenfektanlar ile dezenfekte edildi.Her hafta, okul servis araçlarının dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılacak olup, dezenfeksiyon sonrası, servis araçları için “Araç Dezenfeksiyon Belgesi” verilecek.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Covid-19 mücadelesi kapsamında okul servis araçlarını dezenfekte etti.
2020-2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması ile öğrencilerin hijyenli ve güvenli bir şekilde okullarına gidebilmeleri için araçlar korona virüsü başta olmak üzere patojen virüs ve bakteriler üzerinde etkili olan dezenfektanlar ile dezenfekte edildi.
Her hafta, okul servis araçlarının dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılacak olup, dezenfeksiyon sonrası, servis araçları için “Araç Dezenfeksiyon Belgesi” verilecek.

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