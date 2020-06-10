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Servis araçları dezenfekte ediliyor

ERZİNCAN HABERLERİ  | 10.06.2020 08:57 | Son Güncelleme

Erzincan’da Covid-19’la mücadele kapsamında servis araçları dezenfekte edilerek “Araç Dezenfeksiyon Belgesi” verildi.Erzincan Belediyesi Covid-19’la mücadele kapsamında ilaçlama faaliyetlerini devam ettiriyor.

Servis araçları dezenfekte ediliyor

Erzincan’da Covid-19’la mücadele kapsamında servis araçları dezenfekte edilerek “Araç Dezenfeksiyon Belgesi” verildi.
Erzincan Belediyesi Covid-19’la mücadele kapsamında ilaçlama faaliyetlerini devam ettiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde görev yapan servis araçlarını her hafta düzenli olarak dezenfekte ediyor. Ücretsiz olarak yapılan dezenfeksiyon işleminin ardından araç sahiplerine “Araç Dezenfeksiyon Belgesi” veriliyor.
Konu hakkında açıklama yapan Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tanrıverdi, "Şehrimizde faaliyette bulunan ticari taksileri dezenfeksiyon işlemini yapmaya başlamıştık. Bugünde servis araçlarını dezenfekte etmeye başladık. Her hafta düzenli olarak servis araçlarını dezenfekte edeceğiz. Korona virüsü başta olmak üzere patojen virüs ve bakterilere etkili dezenfektan ilaçlar kullanıyoruz. Araçların dezenfeksiyonu sonrası ’Araç Dezenfeksiyon Belgesi’ düzenleyip servis aracı sahiplerine veriyoruz. Belediyemiz bu hizmeti tümüyle ücretsiz sunmaktadır. Her hafta rutin dezenfeksiyon çalışmamız devam edecek” dedi.

Servis araçları dezenfekte ediliyor

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