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Servis minibüsünün çarptığı şahıs 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

18.02.2021 16:07 | Son Güncelleme:
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Servis minibüsünün çarptığı şahıs 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kocaeli’de servis aracının çarpması sonucu yaralanan 35 yaşındaki şahıs, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Olay 9 Şubat günü Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’de servis aracının çarpması sonucu yaralanan 35 yaşındaki şahıs, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay 9 Şubat günü Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir firmanın deposunda forklift operatörü olarak çalışan Mahmut Tok (35), sabah 07.30 sıralarında işe gitmek için Sarımeşe Mahallesi Nazım Demirci Caddesi üzerinde yola çıktı. Yaya olarak ilerleyen Tok, seyir halindeki bir servis minibüsünün çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tok, ambulansla Başiskele’de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tok, 9 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden Tok’un cenazesi, Sarımeşe Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bakırlı Mezarlığında toprağa verildi.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
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Sabah
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Öğle
13:19
İkindi
16:16
Akşam
18:45
Yatsı
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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Erem Eczanesi
Izmit
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Izmit
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