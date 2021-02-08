YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Servis şoförlerine destek

Servis şoförlerine destek

08.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Servis şoförlerine destek

Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarına özel, ücretsiz servis hizmeti sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla Muğla il genelinde sağlık çalışanlarını ‘S’ plakalı personel servis araçlarıyla taşıyacak.

Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarına özel, ücretsiz servis hizmeti sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla Muğla il genelinde sağlık çalışanlarını ‘S’ plakalı personel servis araçlarıyla taşıyacak. Sağlık çalışanlarını taşıyan servislere ücret ödemelerini Muğla Büyükşehir Belediyesi yapacak.
Covid-19 salgını ve pandemi dolayısıyla ‘S’ plakalı personel servis araçları sahiplerinin mağduriyetinin önüne geçmek ve onlara destek olmak için Muğla il genelinde sağlık çalışanları ‘S’ plakalı personel servis araçları ile taşınacak. 13 ilçede 14 farklı güzergâhta her gün 20 adet ‘S’ plakalı servis aracı sağlık çalışanlarının ulaşımını sağlayacak. “S” plakalı personel servis araç sahiplerinin taşıma bedelleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük olacak şekilde ödeme yapılarak karşılanacak.
Sağlık çalışanlarının servis hizmetini verecek olan şoförler Muğla Büyükşehir Belediyesinin uygulamasından çok memnun olduklarını söyledi. Servis Şoförlerinden Birol Topsakal “ Evimize ekmek götüremez hale gelmiştik. Muğla Büyükşehir Belediyesine başlattığı bu uygulamadan dolayı teşekkür ederim” dedi. Yüzlerinin bir nebze güldüğünü söyleyen servis şoförü Ömer Can İlhan “Pandemi dolayısıyla evimize ekmek götüremez hale gelmiştik. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’den Allah razı olsun” dedi. Bir başka servis şoförü Şenol Direksiz “aylar sonra araçlarımızın kontağını çevirdik. Servis şoförlerinin ve ailelerinin yüzünü güldüren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.
Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Yardımcısı ve UKOME temsilcisi Arif Özer “Pandemi sürecinde servis şoförlerimiz çok mağdur oldu. Aylardır araçlarının kontaklarını çevirmediler. Sağlık çalışanlarımızı 13 ilçede günde 20 adet ‘S’ plakalı servis aracı dönüşümlü olarak taşıyacak. Muğla Büyükşehir Belediyemiz taşıma bedellerini servis şoförlerimize günlük olarak ödeyecek. Servis şoförlerimize bu salgın döneminde destek veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e tüm Şoförler odalarımız ve esnafımız adına teşekkür ederim” dedi.
Dünyayı ve ülkemizi 2020 yılı başından beri olumsuz etkileyen pandeminin birçok sektör gibi ulaşımda çalışan esnafı da zor durumda bıraktığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün farklı çözüm, destek arayışı içinde olduklarını belirtti. Başkan Gürün; “Tüm dünyayı kasıp kavuran, sosyal hayatı, ekonomileri ve birçok sektörü olumsuz etkileyen salgın nedeni ile birçok sektör destek bekliyor. Pandeminin başından beri bu salgının fedakar ve kahraman sağlık çalışanlarını belediyelerimizin araçları ile taşıyorduk. 13 ilçemizde sağlık çalışanlarımız için belediye araçlarımızı tahsis etmiş, onların izole bir şekilde yolculuk etmesini sağlamıştık. Şimdi bu hizmetimizi S Plakalı servis araçları ile yaparak uzun zamandır kontak kapatmak zorunda kalan esnafımıza bir nebze olsun ekonomik destek sağlamış olacağız. Birlik, beraberlik ve çözüme en çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde çorbada bizim de tuzumuz olsun istiyoruzdedi.

Servis şoförlerine destek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı'Sevgililer Günü kombini' diyerek paylaştı
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Muğla Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
07:56
Öğle
13:26
İkindi
16:19
Akşam
18:45
Yatsı
20:01

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Aktar Eczanesi
Merkez
Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Muğla için fırtına uyarısı

Muğla için fırtına uyarısı

Ortaca’da örtü altı üretimde yaşanan çiçeklenme sorunu masaya yatırıldı

Ortaca’da örtü altı üretimde yaşanan çiçeklenme sorunu masaya yatırıldı

Muğla'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

Muğla'da polis memuru trafik kazasında yaralandı

Marmaris’te sahiller denetlendi

Marmaris’te sahiller denetlendi

Suriyeli kadınının katilleri tutuklandı

Suriyeli kadınının katilleri tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.