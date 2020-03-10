YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Servis şoförü, ikinci kez alkollü yakalandı

Servis şoförü, ikinci kez alkollü yakalandı

EDİRNE HABERLERİ  | 10.03.2020 12:56 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde trafik polisleri tarafından durdurulan okul servisi şoförü alkollü çıktı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde trafik polisleri tarafından durdurulan okul servisi şoförü alkollü çıktı. 1.45 promil alkollü olduğu tespit edilen servis sürücüsünün, daha önceden de alkollü servis aracı kullandığı için 6 ay ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri sabah saatlerinde, şehir içinde öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi. Denetlemeler sırasında içinde 15 anaokulu öğrenicisi taşıyan V.O. yönetimindeki aracı durduran trafik polisleri, yapılan alkol muayenesinde servis sürücüsünün 1.45 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Daha önce de 0.77 promil alkollü araç kullandığı sebebiyle ehliyetine 6 ay el konulan V.O.’ya bu kez de bin 539 TL ve aracın muayenesiz olduğu gerekçesiyle 288 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci... Bu nasıl vicdansızlık! Engelli genci...
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

En kötü averaj Kayserispor’da

En kötü averaj Kayserispor’da

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

Bu ihalede herkes ev sahibi olacak

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Hayvansever öğrenciler ödüllerini aldı

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Suya yapılan yatırımlar Tokat’ın çehresini değiştirdi

Vali Çağatay ve eşinden yaralı öğretmene ziyaret

Vali Çağatay ve eşinden yaralı öğretmene ziyaret

Edirne Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
06:02
Sabah
07:27
Öğle
13:29
İkindi
16:44
Akşam
19:21
Yatsı
20:41

Edirne Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Baca Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Simge Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

Edirne Valiliğinden CHP'li Gaytancıoğlu'nun sığınmacılara yönelik açıklamasına yanıt:

Edirne'de uluslararası öğrencilerden sınırdaki düzensiz göçmenlere yardım

Edirne'de uluslararası öğrencilerden sınırdaki düzensiz göçmenlere yardım

Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere plastik mermiyle ateş etti

Yunan güvenlik güçleri düzensiz göçmenlere plastik mermiyle ateş etti

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Evine döndü, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi

ETB personeline etkin yöntemler ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi eğitimleri verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.