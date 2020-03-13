‘Servisçiler’den mağdur olmamak için İçişleri Bakanlığı’ndan talep

Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası okullardaki ‘korona virüsü’ tatilinin uzaması durumunda İçişleri Bakanlığı’ndan esnafın mağdur edilememesini talep etti.

Tüm dünyayı saran ve Türkiye’de de tespit edilen korona virüsü nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi. Üniversiteler 3 hafta ilkokul, ortaokul ve lise ise 23 Mart’a kadar tatil edildi. Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay yapılan bu 2 haftalık tatilin ara tatilin bir öne çekilmesinden ibaret olduğunu, bu nedenle velilerin ödemelere devam edeceğini bu konuda yanlış anlaşılma olmaması gerektiğini belirtti. Servis ücretlerinin her ayın 15’i ile 25’i arasında velilerden tahsil edildiğini belirten Hüseyin Binay, tatil sürecinin uzayabilme ihtimali nedeniyle mağduriyetler yaşanabileceğini, bu noktada servisçi esnafı için İçişleri Bakanlığı’na yazdıkları dilekçeyi paylaştı. Tatilin uzaması durumunda bakanlığın alacağı karara göre hareket edeceklerini, şu an için ücretlerin ödenmesinde değişen bir durum olmadığını da ekledi.