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Servislerde kilometre başına ücret alınacak

DÜZCE HABERLERİ  | 20.08.2020 19:51 | Son Güncelleme

2021 Eğitim ve Öğretim sezonu öncesi, öğrenci ulaşımında önemli yer tutan ‘öğrenci servis’ taşımacılığında yeni düzenleme yapıldı.

Servislerde kilometre başına ücret alınacak

2021 Eğitim ve Öğretim sezonu öncesi, öğrenci ulaşımında önemli yer tutan ‘öğrenci servis’ taşımacılığında yeni düzenleme yapıldı. Düzce Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Minibüs ve Servisçiler Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi yetkilileri ile yapılan toplantıda S plaka sahipleriyle, öğrenci ve personel taşımacılık hizmeti için yeni kurallar belirlendi.
Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer başkanlığında yapılan komisyon toplantısında Düzce’de ilk defa uygulanacak sistem ile kilometre başına ücret tarifeleri belirlenecek ve bu sayede aynı mesafeye verilen farklı fiyat tekliflerinin önüne geçilmiş olacak. Bu arada servis şoförleri İçin yeni dönem okul servislerinde şoförlük yapanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı 3 Eylül’de yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren okul servis şoförlüğü yapabilmek için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu olacak. Belgeyi almak için girilecek sınavın ön şartları ise psikoteknik test raporuna sahip olmak ve Türk Ceza Kanunu’nun belirli maddelerinden hüküm giymemek olacak.

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