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  4. Servisten indikten sonra okula girmeyen Neşe’den 1,5 aydır haber alınamıyor

Servisten indikten sonra okula girmeyen Neşe’den 1,5 aydır haber alınamıyor

İHA İHA
24.04.2024 09:51
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Denizli’de yurtta kalan 14 yaşındaki kız çocuğu, servisle gittiği okula girmeden ortadan kayboldu. Yaklaşık 1,5 haber alınamayan genç kız, her yerde aranıyor.

Servisten indikten sonra okula girmeyen Neşe’den 1,5 aydır haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, yetiştirme yurdunda kalan 14 yaşındaki Neşe Nur Kaçamaz, Mart ayının ortalarında okula gitmek için bindiği servisten okul önünde indi. Ancak okula girmeyerek okuldan kaçan Neşe Nur, yurda da bir daha geri dönmedi. Yurt yetkilileri durumu polise ve annesine bildirdi. İhbar üzerine polis genç kız için arama çalışması başlattı.

Anne Zübeyde Kaçmaz, günlerdir kızlarını aramalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını, Çınar bölgesinde görüldüğü yönünde bilgi aldıklarını ama bir sonuç alamadıklarını belirtti. Anne, kızlarını görenlerin polise veya 0 535 638 63 30 nolu telefonu aramalarını istedi.

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