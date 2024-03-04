YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Niğde
  4. Ses sisteminden 2 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu çıktı

Ses sisteminden 2 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu çıktı

İHA İHA
04.03.2024 14:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, aracın ses sistemine zulalanmış halde piyasa değeri 2 milyon 300 bin TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 10 kilo 398 gram uyuşturucu madde, 21 bin 484 adet hap ele geçirdi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik’te Yeşilay Haftası kutlandıBilecik’te Yeşilay Haftası kutlandı
Şehit ve gazi derneklerinin faturalarını Büyükşehir Belediyesi ödeyecekŞehit ve gazi derneklerinin faturalarını Büyükşehir Belediyesi ödeyecek
Konya’da 1 milyon 649 bin 704 seçmen 5 bin 365 sandıkta oy kullanacakKonya’da 1 milyon 649 bin 704 seçmen 5 bin 365 sandıkta oy kullanacak
Anahtar Kelimeler:
Niğde

Niğde Namaz Vakitleri 4 Mart Pazartesi

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
12:58
İkindi
16:11
Akşam
18:44
Yatsı
20:00

Niğde Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Pazartesi

Songur eczanesi
Merkez
Hatipoglu eczanesi
Camardi
Menekse eczanesi
Ulukisla
Acar eczanesi
Ciftlik
Akinci eczanesi
Altunhisar
Yöre eczanesi
Merkez
Özenç eczanesi
Bor
Tümünü Göster
Niğde ECZANELER
Niğde ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.