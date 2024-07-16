Ses yarışmasıyla tanındı! Eski sevgilisinin başından vurduğu Mutlu Kaya son paylaşımıyla dikkat çekti

FOX TV'de yayınlanan Sesi Çok Güzel yarışmasında Sibel Can'ın keşfettiği Mutlu Kaya hem sesi hem de doğal güzelliğiyle o dönem tüm Türkiye'de tanınmıştı.

Mutlu Kaya, katıldığı bir ses yarışmasında sonra erkek arkadaşının saldırısı nedeniyle bugün vücudunun büyük bölümünü kullanmakta güçlük çekiyor, zor duyulabilen bir sesle konuşuyor.

Kaya hiçbir zaman pes etmedi ve bu olaydan sonra hayata tutunmak için elinden geleni yaptı. Bu süreçte ablası Dilek Kaya da sevgilisi tarafından öldürüldü. Acı dolu hayatına rağmen umudunu hiç yitirmeyen Mutlu Kaya sosyal medyada zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekti.

"PES ETMEM" DİYEREK PAYLAŞTI

Mutlu Kaya sosyal medyada yine son halini paylaştı. Mynet'in haberine göre; Kaya'nın paylaşımına düştüğü not dikkat çekti.

Mutlu Kaya "Yorulmuş olabilirim ama bu, pes ettiğim anlamına gelmez. BEN PES ETMEM" notuyla son halini paylaşınca pek çok takipçiden de yorum geldi.



Genç kadına "Sana helal olsun", "Biz senin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz, "Başaracaksın" yorumları geldi.