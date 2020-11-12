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SESAM tarafından geliştirilen projeye MARKA onayı

SAKARYA HABERLERİ  | 12.11.2020 14:43 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (SESAM) geliştirdiği proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından onaylandı.Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (SESAM) geliştirdiği proje MARKA tarafından onaylandı.

Sakarya Üniversitesi Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (SESAM) geliştirdiği proje Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından onaylandı.
Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (SESAM) geliştirdiği proje MARKA tarafından onaylandı. Sakarya’nın imalat sanayi makine envanterinin oluşturulacağı bir proje geliştirdiklerini belirten SESAM Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özdemir, Sakarya’da üretim sürecinde kullanılan makinelerinin, Sakaryalı tüm üreticiler tarafından kolaylıkla görülebilir ve ulaşılabilir olmasını amaçladıklarını belirtti.
Proje hakkında bilgi veren SESAM Müdürü Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir, “Sakarya’nın imalat sanayi makine envanterinin oluşturulacağı bir proje geliştirdik. Projenin amacı, Sakarya’da üretim sürecinde kullanılan makinelerinin, Sakaryalı tüm üreticiler tarafından kolaylıkla görülebilir ve ulaşılabilir olmasını sağlamaktır. Bu kapsamda Sakarya’nın sanayi üretim potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Proje sayesinde üreticilerimizin elinde olan makineler, bir internet platformuna aktarılarak görünürlükleri artırılacaktır. Böylece üretim için herhangi bir makineye ihtiyaç duyanlar, bu platform üzerinden kimde ne makine olduğunu kolaylıkla öğrenebilecektir” dedi.
MARKA desteğini almaya hak kazanan projenin sadece SESAM ile değil, tüm sanayici ve imalatçıların da desteği ile yürütüleceğini belirten Özdemir, “Biz SESAM olarak gerekli alt yapıyı oluşturuyoruz, ancak bu proje, Sakarya’da üretim yapan herkesin desteklemesini beklediğimiz bir projedir. Oluşturacağımız internet platformuna ne kadar çok makine kaydı yapabilirsek sistem o kadar etkin işleyecektir. Sonuç olarak Sakarya’nın, sanayi sektörü açısından var olan kendi potansiyelini daha etkili ve verimli şekilde kullanmasını ve üretim kapasitesini artırmasını bekliyoruz” dedi.

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