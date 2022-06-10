Sesi Görenler Milli Takımı, Çekya'yı mağlup etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonunun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği, Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Sesi Görenler Milli Takımı, Çekya'yı 9-0 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen IBSA (Görme Engelliler) Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Çekya ile karşılaşan ay-yıldızlılar, müsabakanın ilk yarısını 3-0 önde kapattı.
Millilerde Hasan Satay 6 gole imza atarken, diğer goller Celal Çoban, Recep Aydeniz ve Emre Aslan'dan geldi.
Turnuvada A Grubu'nda yer alan milliler, 17 Haziran tarihine kadar sürecek olan organizasyonda, 12 Haziran'da Fransa, 13 Haziran'da Yunanistan ve 14 Haziran'da da ev sahibi İtalya ile karşılaşacak.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz