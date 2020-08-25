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Sesli Kütüphane hizmete girdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesinin başlatmış olduğu Sesli Kütüphane görme engelli vatandaşlara hizmet vermeye başladı.Abdulhamithan Kültür Merkezinde açılan kütüphaneyi ilk inceleyen, Adıyaman Belediyesine ait engelsiz ulaşım aracıyla merkeze gelen görme engelli vatandaşlar oldu.

Adıyaman Belediyesinin başlatmış olduğu Sesli Kütüphane görme engelli vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Abdulhamithan Kültür Merkezinde açılan kütüphaneyi ilk inceleyen, Adıyaman Belediyesine ait engelsiz ulaşım aracıyla merkeze gelen görme engelli vatandaşlar oldu. Görme engelli vatandaşlara eşlik eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, artık rahatça istedikleri kitabı dinleyebilecek ve istediği sınava kolaylıkla hazırlanabilecek olan engelli bireylerin heyecanlarına ortak oldu.
İnceleme sonunda bir açıklama yapan ve engelli bireylerin kendileri için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, hizmet vermeye başlayan kütüphanenin Adıyaman’a hayırlı olmasını dileyerek, “Türkiye’de 2 milyona görme engelli vatandaşımız var. Adıyaman’da da 2 bine yakın vatandaşımız var. Tabi bu görme engelli vatandaşlarımızın özellikle kütüphaneler ve yayınlar genel müdürlüğünün yayımlamış olduğu sesli kütüphane sistemine kayıt yaparak faydalana bilirler. Bizim arkadaşlarımız bilişim alt yapısını sağ olsunlar hazırladılar. Dolayısıyla onlar için gereken her türlü hizmeti yapmaya çalışıyoruz” dedi.
Daha sonra konuşan Görme Engelli Hikmet Yüksel, “Bizler görme engelliyiz. Görme engelli olduğumuz için dinleyerek kitaplarımızı okuya biliyoruz. Sesli kitap okumak bizler için daha iyi daha güzel oluyor. Sesli kitaplardan yararlanıyoruz öncelikle belediyemize teşekkür ederiz. Gözlerimizin görmediği için bizlerin olmazsa olmazı dinleyerek kitap okumaktır. Bütün her şeyimizi dinleyerek halletmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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