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  4. Sete sutyensiz giden Jennifer Aniston öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Sete sutyensiz giden Jennifer Aniston öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

05.03.2021 20:51 | Son Güncelleme:
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Sete sutyensiz giden Jennifer Aniston öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Friends yıldızı Jennifer Aniston, en yakın arkadaşının doğum gününü kutlamak için Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla 36 milyonu aşkın takipçisini çok şaşırttı.

Başarılı oyuncu Jennifer Aniston, geçtiğimiz gün Instagram hesabından meslektaşı ve en yakın arkadaşlarından biri olan Andrea Bendewald’ın doğum gününü kutlamak için bir story paylaştı.

52 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından arkadaşıyla birlikte 15 yaşındaki fotoğrafını paylaşarak nostalji yaptı. Yaklaşık 40 yıldır arkadaş olan ikili, gün boyunca arkadaşlıklarını kutlayan fotoğraflar paylaştı.

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52 yaşındaki The Morning Show yıldızı Jennifer Aniston, 51 yaşındaki Bendewald'ın 'en eski arkadaşı' olduğunu söyledi. İkili aynı zamanda popüler Apple TV + drama dizisinde birlikte rol alıyor.

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Jennifer Aniston
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