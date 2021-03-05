Sete sutyensiz giden Jennifer Aniston öyle bir fotoğraf paylaştı ki...

Başarılı oyuncu Jennifer Aniston, geçtiğimiz gün Instagram hesabından meslektaşı ve en yakın arkadaşlarından biri olan Andrea Bendewald’ın doğum gününü kutlamak için bir story paylaştı.

52 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından arkadaşıyla birlikte 15 yaşındaki fotoğrafını paylaşarak nostalji yaptı. Yaklaşık 40 yıldır arkadaş olan ikili, gün boyunca arkadaşlıklarını kutlayan fotoğraflar paylaştı.

52 yaşındaki The Morning Show yıldızı Jennifer Aniston, 51 yaşındaki Bendewald'ın 'en eski arkadaşı' olduğunu söyledi. İkili aynı zamanda popüler Apple TV + drama dizisinde birlikte rol alıyor.

