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  4. Sette rol arkadaşına hakaret etmişti! Kerem Alışık'ın cezası belli oldu

Sette rol arkadaşına hakaret etmişti! Kerem Alışık'ın cezası belli oldu

07.10.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Murat Ünalmış'ın 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin setinde meslektaşı Kerem Alışık’ın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla açtığı davada karar açıklandı.

Sette rol arkadaşına hakaret etmişti! Kerem Alışık'ın cezası belli oldu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncuları Kerem Alışık ile Murat Ünalmış, çekim esnasında tartışmış ve olay mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme, Ünalmış'a "Hıyar oğlu hıyar" diyen Alışık'ın hakaretinin tayın beyanlarıyla doğrulandığını belirterek para cezasına çarptırdı.

Murat Ünalmış, geçtiğimiz sene başrolünde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova setinde aynı dizide rol alan Kerem Alışık'ın kendisine hakaret etmesi üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı Bulutcan Kıran aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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PARA CEZASI ALDI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; iddianamenin kabul edilmesi üzerine açılan davada Kerem Alışık hakkında Murat Ünalmış'a yönelik hakaret ettiği tanık beyanları ile doğrulandı. Başarılı oyuncunun 2021 yılında açmış olduğu dava sonucunda Alışık, suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, sanığın kastının ağırlığı ile amacı gözetilerek Türk Ceza Kanunu'nun 125/1 maddesi uyarınca adli para cezası aldı.

MURAT ÜNALMIŞ VE KEREM ALIŞIK NEDEN KAVGA ETTİ?

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin 24 Nisan'da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı. Dizinin Fekeli'si Kerem Alışık ile Demir Yaman'ı Murat Ünalmış arasında tartışma çıkmıştı. Sete ara verilen tartışmada avukatına talimat veren Ünalmış, kendisine "Hıyar oğlu hıyar" diyen rol arkadaşı Alışık'tan şikayetçi olmuştu.

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