Setur, güvenli kültür turlarına başladı

Setur, turlarında hijyen kiti dağıtılacak, tur ulaşım araçlarının içinde ULV Sisleme yöntemi kullanılarak günlük dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Ayrıca tur süresi boyunca iç ve dış mekanlarda 1,5 metre sosyal mesafe uygulaması ve maske takılması zorunlu olacak.

Gruplarla yapılacak kültür turlarında Kovid-19 önlemleri dikkati çekiyor. Önlemler çerçevesinde kültür turu fırsatları hazırlayan Setur, tüm turlarını yüzde 50 kapasiteyle gerçekleştirilecek. Konaklama yapılacak oteller Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın genelgesine uyan, Koronavirüs Sertifikasyon Belgesi’ne sahip olan tesisler arasından seçilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden Setur, pandemi döneminde misafirlerinin sağlığını korumak için bir dizi önlem alarak gerçekleştireceği İstanbul çıkışlı kültür turlarına haziran ayında başladı.

İSTANBUL (AA) - Setur, doğayla iç içe olmak, Türkiye’nin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerini keşfederken, güvenli tatil yapmak isteyenler için yurt içinde güvenli kültür turları seçenekleri sunuyor.

Tur kapsamında ziyaret edilecek müze, ören yeri ve diğer tüm noktalarda ilgili kurum ve işletmelerin almış olduğu önlemlere göre hareket edilecek, dinlenme tesisi, restoran, ara transfer araçları ve tekne turu hizmetleri için salgın ve bulaşıcı hastalık önlemlerini almış olan tedarikçiler ile anlaşma yapılacak.

Araç girişlerinde ise otomatik el dezenfektan istasyonları bulunacak ve sürücüler maske ve eldiven takacak.

Tüm bu önlemlerin titizlikle uygulanacağı Setur yurt içi kültür turları ise şöyle:

"Likya Turu - 28 Haziran’da başlayacak ve ekim ayında kadar tekrar edilecek olan Likya turları İstanbul’dan otobüsle Marmaris’e gidişle başlıyor ve 6 gün boyunca tekneyle Gökova Körfezi, Sedir Adası, Kleopatra Plajı, Azmak Çayı, Fethiye 12 Adalar Tekne Turu, Xanthos Antik Kenti, Kaputaş Plajı, Kaş, Kekova, Simena, İztuzu Plajı, Dalyan, Kaya Mezarları, Yakapark Doğal Alanı, Tlos Antik Kenti, Saklıkent Kanyonu, Kayaköy’ün dolaşılmasını kapsıyor. Tur boyunca gecelemeler bölge otellerinde yapılıyor ve son gün Ölüdeniz Lagün’de yüzme fırsatı ile yamaç paraşütü deneyimin ardından otobüsle İstanbul’a dönüşle sona eriyor.