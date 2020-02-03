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Setur'dan Sevgililer Günü rotaları

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.02.2020 12:50 | Son Güncelleme

Setur'dan Sevgililer Günü rotaları

İSTANBUL (AA) - Setur, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yurt dışında geçirmeyi düşünenler için "avantajlı" tur önerileri sunuyor.

Setur'un açıklamasına göre, şirket, Sevgililer Günü'nü Orta Avrupa'nın mistik, sakin ve dingin havasında geçirmek isteyenleri, 13-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek Prag turuna davet ediyor. Vltava Nehri üzerine inşa edilen köprüleriyle gizemli bir üne sahip olan Prag, tarihi sokaklarıyla da ziyaretçilerini 9. yüzyıl Avrupası'na davet ediyor.

Prag'ın Karlovy Vary bölgesi gezisiyle tatilseverler, Çek Cumhuriyeti'nin sağlık şehri olarak da bilinen termal bölgesini yakından tanıma şansı buluyor. Ayrıca, düzenlediği özel turla dileyen herkesi 600 yıllık bir handa yer alan Orta Çağ restoranına davet eden Setur, misafirlerine, Orta Çağ dönemine ait kıyafetler giymiş müzisyenler, dansçılar ve aktörlerin muhteşem şovlarını izlerken, Çek mutfağının yerel tatlarını deneme olanağı sunuyor.

Turun son günü ise Sevgililer Günü tatili için Setur'u seçen çiftler, İkinci Dünya Savaşı'nda neredeyse tamamen yıkılan ve küllerinden yeniden doğan "Dresden efsanesini" yaşama şansı elde ediyor.

- Romantik bir seyahat isteyenler için kuzey ışıkları demeti

Sevgililer Günü'nü çok daha ıssız ve romantik bir ortamda geçirmek isteyenlere Laponya turu öneriliyor. Tur, Finlandiya'nın Laponya bölgesinin merkezi Rovaniemi'ye yapılacak uçuşun hemen ardından Noel Baba'nın Köyü'nü ziyaretle başlıyor.

Tur katılımcıları burada Kuzey kutup çizgisini geçtiklerini belgeleyen sertifikalara sahip oluyor. Laponya turu, kuzeyde yaşayan Husky köpeklerinin çiftliğini ziyaret ve kızak turu, ren geyiği çiftliğinde ren geyiği sürüş turu gibi etkinlikleri de kapsıyor. İkinci günün akşamı ise kuzey ışıklarını görmek üzere yapılacak özel gezintiye ayrılıyor.

Tur ayrıca, Santa Clause Köyü'nde Çinli mimarlar tarafından inşa edilen Mooming Snow Castle'yi gezme, buzdan heykelleri görme fırsatı ile Artikum Müzesi'ni ziyaret olanağı da sunuyor.

Setur, şubat ortasında yaz mevsimi yaşamak ve deniz keyfi yapmak isteyenlere ise Dubai turu fırsatı sunuyor. 13-17 Şubat'taki tur; 4 gün boyunca deniz keyfi yapmanın yanı sıra altın ve baharat çarşıları, Emirates Towers, Sheikh Palace, Gökdelenler Caddesi, dünyanın tek yedi yıldızlı oteli Burj Al Arab gibi yerlerin gezileceği bir şehir turu, çölde akşam yemekli safari turu ve isteğe bağlı pek çok ekstra tur olanağı ile kış ortasında yazı yaşatıyor.

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SETUR

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