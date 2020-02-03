Setur'dan Sevgililer Günü rotaları

İSTANBUL (AA) - Setur, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yurt dışında geçirmeyi düşünenler için "avantajlı" tur önerileri sunuyor.

Setur'un açıklamasına göre, şirket, Sevgililer Günü'nü Orta Avrupa'nın mistik, sakin ve dingin havasında geçirmek isteyenleri, 13-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek Prag turuna davet ediyor. Vltava Nehri üzerine inşa edilen köprüleriyle gizemli bir üne sahip olan Prag, tarihi sokaklarıyla da ziyaretçilerini 9. yüzyıl Avrupası'na davet ediyor.

Prag'ın Karlovy Vary bölgesi gezisiyle tatilseverler, Çek Cumhuriyeti'nin sağlık şehri olarak da bilinen termal bölgesini yakından tanıma şansı buluyor. Ayrıca, düzenlediği özel turla dileyen herkesi 600 yıllık bir handa yer alan Orta Çağ restoranına davet eden Setur, misafirlerine, Orta Çağ dönemine ait kıyafetler giymiş müzisyenler, dansçılar ve aktörlerin muhteşem şovlarını izlerken, Çek mutfağının yerel tatlarını deneme olanağı sunuyor.

Turun son günü ise Sevgililer Günü tatili için Setur'u seçen çiftler, İkinci Dünya Savaşı'nda neredeyse tamamen yıkılan ve küllerinden yeniden doğan "Dresden efsanesini" yaşama şansı elde ediyor.