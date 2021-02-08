Sevgi aracı, 2020 yılında dünyanın çevresinin bir buçuk katı dolaştı

Sevgi kenti Ergene’de yaşayan herkesin ihtiyaç duyduğu her anda yanında olma gayreti ile görev yapan Ergene Belediyesi, sevgi aracı ile ilçede yaşayanları çevre il ve ilçelerdeki hastanelere taşıyor. Ergene Belediyesi ekipleri 2020 yılında dünyanın çevresinde bir buçuk tur dolaşmaya denk gelecek şekilde 65 bin kilometreyi aşkın yol yaptı.

Ergene Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde yer alan sağlık işleri birimi ekipleri sevgi aracı ile Ergene’de bulunan hasta vatandaşları muayeneleri ve tedavileri için çevre hastanelere ücretsiz bir şekilde götürmeye devam ediyor.

Ergene Belediyesi sevgi dağıtıyor

Kurulduğu ilk günden itibaren sağlık alanında Ergene’de ikamet eden vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü sevgi aracı ile hasta vatandaşları çevre hastanelere ücretsiz bir şekilde götürerek tedavilerinin tamamlanmasının ardından yeniden evlerine ulaştırıyor.

Vatandaşlardan gelen talepleri toplayarak hastanelere gitmek isteyen vatandaşları sabah saatlerinde evlerinden alan ekipler hastanelerindeki muayenelerinden sonra vatandaşları tekrar evlerine geri bırakılıyor.