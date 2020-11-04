YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor

Sevgi Caddesi, modern görünüme kavuşuyor

ORDU HABERLERİ  | 04.11.2020 16:56 | Son Güncelleme

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, alt yapısı tamamlanmak üzere olan Sevgi Caddesi’ndeki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledikten sonra cadde esnaflarını ziyaret etti.Esnafları ziyaret ederek "Hayırlı ve bereketli kazançlar" dileyen Fatsa Belediye Başkanı Etem Kibar, tek tek gezdiği esnaflarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.Sevgi Caddesi’ndeki ziyarette, esnafı rahatlatan ve sevindiren çalışmalar hakkında açıklamalar yapan Başkan Kibar, yaklaşık bir aylık süreç içerisinde alt ve üst yapısı ile birlikte Sevgi Caddesi’nin modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti.1980 yılından bugüne 40 yıldır hiç kimsenin cesaret edemediği, Büyükşehir Belediyesi, OSKİ ve Fatsa Belediyesi’nin koordineli ve uyumlu çalışmasıyla alt yapı çalışmasının bitme noktasına geldiğini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa’mızın en önemli caddelerinden birisi olan Sevgi Caddemizde 8 aydır hummalı bir çalışma yürütüldü.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, alt yapısı tamamlanmak üzere olan Sevgi Caddesi’ndeki alt yapı çalışmalarını yerinde inceledikten sonra cadde esnaflarını ziyaret etti.
Esnafları ziyaret ederek "Hayırlı ve bereketli kazançlar" dileyen Fatsa Belediye Başkanı Etem Kibar, tek tek gezdiği esnaflarla sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu.
Sevgi Caddesi’ndeki ziyarette, esnafı rahatlatan ve sevindiren çalışmalar hakkında açıklamalar yapan Başkan Kibar, yaklaşık bir aylık süreç içerisinde alt ve üst yapısı ile birlikte Sevgi Caddesi’nin modern bir görünüme kavuşacağını ifade etti.
1980 yılından bugüne 40 yıldır hiç kimsenin cesaret edemediği, Büyükşehir Belediyesi, OSKİ ve Fatsa Belediyesi’nin koordineli ve uyumlu çalışmasıyla alt yapı çalışmasının bitme noktasına geldiğini söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Fatsa’mızın en önemli caddelerinden birisi olan Sevgi Caddemizde 8 aydır hummalı bir çalışma yürütüldü. Sevgi Caddemiz, belki, Ordu il genelinde en maliyetli caddelerden bir tanesi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hilmi Güler’in talimatlarıyla, OSKİ Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, Fatsa Belediyemiz öncülüğünde alt yapısını ve üst yapısını sil baştan yenilediğimiz toplamda 10 milyon TL’ye mal olan alt yapı yatırımı tamamlanma aşamasına geldi. Havalar müsaade ederse, hızlı bir şekilde asfalt çalışmalarına hemen başlayacağız. Sevgi Caddesi ve çevresinde bulunan esnaflarımız, hemşerilerimiz çok sabrettiler. Sabrın meyvesi tatlıdır. Önümüzdeki bir aylık süreçte Sevgi Caddemiz nefes almaya başlayacak ve caddemiz modern bir görünümüne kavuşacak. Allah’ın izniyle, 50 yıl boyunca alt yapı sorunu olmadan bu caddemiz hizmet verecek” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Uçakta rahatsızlanıp hayatını kaybettiUçakta rahatsızlanıp hayatını kaybetti
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
GÜNCELLEME - Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Ordu Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:30
Sabah
06:56
Öğle
12:17
İkindi
15:02
Akşam
17:28
Yatsı
18:49

Ordu Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Hızır Eczanesi
Altinordu
Karşıyaka Eczanesi
Altinordu
Murat Eczanesi
Altinordu
Bayşu Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Seyitoğlu Eczanesi (08.00'Den 08.00 Kadar Nöbetçi)
Fatsa
Beşlioğlu Eczanesi
Unye
Durak Eczanesi
Unye
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor
Ordu’da 5 milyarlık yatırım sürüyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
"kalp Hastaları Da Oruç Tutabilir"
"kalp Hastaları Da Oruç Tutabilir"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.