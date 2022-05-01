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"Sevgi Ekspresi" kapsamında Siirtli öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi

01.05.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'dan Kurtalan ilçesine gelen Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneğinin 60 üyesi, bir okul bahçesinde buluştukları öğrencilerle halay çekti, onlara çeşitli hediyeler verdi

SİİRT (AA) - Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneğinin yürüttüğü "Sevgi Ekspresi" projesi kapsamında Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Ankara'da buluşan ve Güney Kurtalan Ekspresi ile ilçeye gelen derneğin 60 üyesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda öğrencilerle buluştu.

Okul bahçesinde öğrencilerle halay çeken dernek üyeleri onlar için çeşitli etkinlikler düzenledi. 220 öğrenciye giysi ve ayakkabı hediye edildi.

Dernek Başkanı Gölge Kaya, gazetecilere, 26 saat süren yolculuğun ardından Kurtalan'daki öğrencilere kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Projenin amacını "gözlerde tebessüm olabilmek" şeklinde açıklayan Kaya, dernek üyeleri ile Anadolu'nun farklı bölgelerinde sosyal yardım projeleri uyguladıklarını belirtti.

Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği okullarda etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Kaya, "Amacımız doğu ve batı arasında gönül köprüsü oluşturmak. Bu proje ile toplumda gönüllülük kavramının artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çocukların mutlu olması, onların sevinci bizi onurlandırıyor. Bunun için çok mutluyuz. Yollarda Sevgi Dağıtanlar Derneği birçok yardım projesine imza attı. Sevgi Ekspresi projemiz düzenlemiş olduğumuz üçüncü proje. Bu projemizi daha önce Kars ve Van'da gerçekleştirdik." diye konuştu.

Gölge Kaya, mühendisten inşaat işçisine kadar birçok meslek dalından insanların dernekte faaliyet yürüttüğünü kaydetti.

Dernek gönüllüsü Sıla Bilge ise etkinliğe İstanbul'dan katıldığını belirtti.

Bu projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bilge, "İyi ki de buraya gelmişim. Dünyayı sevgi ve iyilik kurtaracak." dedi.

Çocuklar da düzenlenen etkinlikten dolayı derneğe ilgililere teşekkür etti.

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