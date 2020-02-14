Sevgililer Günü’nde Bodrum’da nikah yoğunluğu

Bodrum Belediyesi’ne ait nikah salonlarında, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikah yoğunluğu yaşandı.

Kış aylarında günde ortalama 3-4 nikahın yapıldığı Bodrum Belediyesi nikah salonlarında 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla bu sayı 11’e çıktı. Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi Nikah Salonu ile Bodrum merkezde bulunan Bodrum Belediyesi nikah salonunda kıyılan nikahlar için çiftler aylar öncesinden sıra aldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt ve nikah memurları evlenen çiftlere mutluluklar diledi.

Hüsniye Sarı ve Ramazan Demir çiftinin nikahında ise renkli anlar yaşandı. Genç çiftin arkadaşları nikah sonrasında kısa süreli canlı müzik yaparak çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

