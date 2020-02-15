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Sevgililer Günü’nde Çankaya’da nikah bereketi

ANKARA HABERLERİ  | 15.02.2020 11:14 | Son Güncelleme

Aşklarını evlilikle taçlandırmak isteyen Çankayalılar, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçti.Kış aylarında hafta içi günlerinde en fazla 10 çiftin evlendiği Çankaya’da, 14 Şubat’ta 40 çift birbirine “evet” dedi.

Aşklarını evlilikle taçlandırmak isteyen Çankayalılar, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçti.
Kış aylarında hafta içi günlerinde en fazla 10 çiftin evlendiği Çankaya’da, 14 Şubat’ta 40 çift birbirine “evet” dedi. 14 Şubat saat 14.20’de evlenen Kerim Akbaş ve Amina Mirzayeva çifti mutluluklarını Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikah Salonu’nda sevdikleriyle paylaştı.
Aşklarını evlilikle taçlandırmak isteyen Çankayalılar, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü seçti. Kış aylarında hafta içi günlerinde en fazla 10 çiftin evlendiği Çankaya’da, 14 Şubat’ta, 40 çift birbirine “evet” dedi. Çankaya Belediyesi, Vedat Dalokay Nikah ve Kokteyl Salonu, Çayyolu Nikah Salonu’nun yanı sıra Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’yle de, çiftlerin en mutlu gününe ev sahipliği yaptı.

Saat 14.20’de evlendiler
14 Şubat saat 14.20’de evlenen Kerim Akbaş ve Amina Mirzayeva çifti mutluluklarını Çankaya Belediyesi Vedat Dalokay Nikah Salonu’nda sevdikleriyle paylaştı. Evlilik tarihini ölümsüzleştirmek için 14 Şubat’ı seçtiklerini söyleyen Kerim Akbaş, "Tüm dünyanın birbirine sevgi gösterdiği, sevmek, aşk gibi kavramlarla taçlanan böylesine güzel bir günde hem de tam 14.20’de evlenmekten çok mutluyum" dedi. Azeri gelin Amina Mirzayeva da özellikle Sevgililer Günü’nde evlenmeyi tercih ettiklerini dile getirirken, Türkiye’yi eşi Kerim sayesinde Azerbaycan kadar çok sevdiğini, eşine ve iki bayrağa birden aşık olduğunu dile getirdi.
Akbaş çiftinin ardından nikah masasına oturan Ekrem Okumuş ve Gamze Güler çifti de mutluluklarını 14 Şubat’ta Çankaya’da evliliğe dönüştürdüler. Evlilik tarihlerini daha da anlamlı kılmak için bu tarihi tercih ettiklerini söyleyen çift, aileleri ve sevdikleriyle birlikte evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.
Sevgililer Günü’nün hafta içine denk gelmesiyle normal günlerde 5-6 çiftin nikahını kıyan nikah memurları 14 Şubat’ta kıydıkları 40 nikahla yoğun bir mesai yaptılar. Çankaya Belediyesinin nikah salonlarında 26 oda ve 10 salon nikahı olmak üzere 40 çifti bu mutlu günde evlendiren nikah memurları dış mekanlarda kıydıkları 4 nikahla çiftlerin mutluluğuna ortak oldular.

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