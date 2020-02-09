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Sevgililer Gününde Sema Moritz’le Aşka Dair konseri

ANTALYA HABERLERİ  | 09.02.2020 09:57 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde “Aşk’ın sesi” Sema Moritz’i ağırlıyor.

Sevgililer Gününde Sema Moritz’le Aşka Dair konseri

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde “Aşk’ın sesi” Sema Moritz’i ağırlıyor. Müzik eleştirmenlerinin “Taş plak sesli kadın” olarak anlattığı Moritz’in 14 Şubat “AŞK’a Dair” konserinin biletleri, satışa sunuldu.
Antalya’da konserler, tiyatro oyunları ve ev sahipliği yaptığı sergileriyle kentin kültür ve sanat hayatına bambaşka bir renk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çok farklı bir sesi sahnesinde misafir edecek. Muratpaşa Belediyesi’nin 2017’de düzenlendiği 6’ncı Uluslararası Antalya Gitar Festivali kapsamında Antalyalı müzikseverlerle buluşan taş plak sesli kadın Sema Moritz, “AŞK’a Dair” isimli özel konseriyle yeniden Antalya seyircisiyle bir araya geliyor. Muratpaşa Belediyesi’nin Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlendiği Muratpaşa’da Sanat Var etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 14 Şubat Sevgililer Günü konseri, Cuma akşamı başlayacak. Konser biletleri, yetişkin 35 ve öğrenci 25 liradan www.biletantalya.com ve Türkan Şoray Kültür Merkezi gişesinden satışa çıktı.

Sevgililer Gününde Sema Moritz’le Aşka Dair konseri

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Antalya Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
06:25
Sabah
07:46
Öğle
13:16
İkindi
16:11
Akşam
18:37
Yatsı
19:53

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Çavdır Eczanesi
Muratpasa
Lara Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Müjgan Eczanesi
Muratpasa
Naz Eczanesi
Muratpasa
Perge Eczanesi
Muratpasa
Hayat Eczanesi
Kepez
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