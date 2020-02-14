Sevgililer Gününde sürpriz rekor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenmek isteyen 93 çift belediyeye müracaat etti. Bu özel günde dünya evine girmek isteyen çiftlerin nikahları ise tek tek Şahinbey Belediye Başkanı tarafından kıyıldı. Türkiye’nin en çok nikah kıyan belediyesi olan Şahinbey Belediyesi’nin Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bir günde rekor seviyede nikahı kıyan belediye başkanı oldu.

Türkiye’nin en büyük üçüncü ilçesi olan Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, ‘14 Şubat Sevgililer Günü’nü nedeniyle nikah yoğunluğu yaşandı. Sevgililer Günü’nü kendileri için daha da özel bir tarih haline getirmek isteyen 93 çift nikah akitlerini gerçekleştirmek için Şahinbey Belediyesi’ne akın etti. Bu özel günde evlenmek için aylar öncesinden randevu alan 93 çift, sabahın erken saatlerinden itibaren Şahinbey Belediyesi Akkent Kültür ve Kongre Merkezi’ne koştu. Heyecanlı çiftlerin nikahını ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu bizzat kıydı.

“Türkiye’nin en çok nikah kıyan belediyesiyiz”

Nikah töreninde açıklamalarda bulunan ve Türkiye’de en çok nikah kıyılan ilçenin Şahinbey olduğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gün boyu tek tek kıydığı nikahlarla bir günde en çok nikah kıyan Belediye Başkanı oldu. Tahmazoğlu, "Ben bugün evlenen tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak bu özel günde 93 çiftimizin nikah akdini gerçekleştirmiş olduk. Biz zaten Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye’de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Geçtiğimiz yıl, yani 2019 yılında 7 bin 707 çiftimizin nikahını kıydık. Bizim göreve geldiğimiz 2009 yılından beri, yani 2009-2019 yılları arasında ise 79 bin 455 çiftin nikah akdini gerçekleştirdik. Bu da Türkiye’de bir rekordur. Ben bugün evlenen tüm çiftlerimize mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum” dedi.

Kimileri tesadüfen kimileri ise bilerek

Kimileri tesadüfen bu günde evlenirken kimileri ise özellikle nikahını 14 Şubat’a yetiştirdi. Nikah günü tesadüfen Sevgililer Gününe gelen çiftten "Herkes bugün için özel çaba sarfediyor ama bizim nikah tesadüfen bugüne denk geldi. Çok mutlu olduk, unutamayacağımız bir gün oldu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nu da karşımızda görünce ayrı bir mutluluk ve heyecan yaşadık” şeklinde konuştu.

Bir başka çift ise özel bir günde evlendikleri ve nikahları bizzat belediye başkanı tarafından kıyıldığı için mutlu olduklarını, pek çok anlamda unutulmaz bir gün yaşadıklarını söyledi.

