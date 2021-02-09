Sevgililerin de çiçekçilerin de yüzü 14 Şubat'ta gülecek

"Üreticilerimiz özellikle Sevgililer Günü'nü bekliyor. Pandemi sürecinde bunu çok net bir şekilde gördük. İnsanlarımız bu yaşanan travmayı, bu pandemi baskısını artık tabiatla buluşarak, rengarenk çiçeklerle dünyalarını güzelleştirerek aşmaya çalışıyor. Çünkü pandemi alınan tedbirlerle, insanlarımızın yaşam alanlarındaki kısıtlamalarıyla ciddi bir yük getirdi. Bir yandan da hayat devam ediyor ve insanlarımızın bir dal, bir saksı çiçekle yine bu mutluluğu yaşıyor. Dolayısıyla bizim de toplumun da özellikle çiçekler yönünden bakıldığında umutlu bir bekleyişi var."

Kesme çiçek, çiçekli bitki ve mevsimlik çiçekli bitki üreticilerinin hazırlıklarını tamamladığını belirten Dündar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de aralıksız üretim yaptıklarını anlattı.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, AA muhabirine, 14 Şubat'ın, çiçekçilerin en çok satış yaptığı özel günlerden olduğunu söyledi.

SITKI YILDIZ - Sevgililer Günü'nde en fazla satışın kesme gülden elde edilmesi bekleniyor.

Süs bitkileri denildiğinde çok geniş bir yelpazenin bulunduğunu vurgulayan Dündar, özellikle kesme çiçek, orkide, sardunya üretiminin yüksek miktarlarda yapıldığını bildirdi.

Çiçekçilik sektöründen çok sayıda kişinin geçimini sağladığına işaret eden Dündar, "Üreticilerimizin yanı sıra hizmet veren dükkancılarımız var. Bunların tamamını topladığımızda 100 bine yakın çalışanın olduğu bir rakamdan bahsedebiliriz." dedi.

Dündar, sektörün tamamının, özel günlerde, salgın sürecinde yapılan işin boyutunu ele aldıklarında çok memnun olduğunu kaydetti.

Özel günlerde bu duyarlılığın katbekat arttığına değinen Dündar, "İnsanlar normal günlere göre çok aha fazla bu konuya önem gösteriyor. 100 bin kişi bu Sevgililer Günü'nde yapabileceği işin, o günkü hareketin beklentisi içinde." ifadelerini kullandı.

- "Çok geniş bir ürün grubu var"

Ahmet Dündar, Sevgililer Günü'nde her zaman en fazla rağbet gören çiçeğin gül olduğuna dikkati çekti.

Gülün her 14 Şubat'ta bu önemini koruduğunu, çiçekçilerin de bunu bilerek hazırlık yaptığını aktaran Dündar, şunları kaydetti: