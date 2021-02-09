YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Sevgililerin de çiçekçilerin de yüzü 14 Şubat'ta gülecek

Sevgililerin de çiçekçilerin de yüzü 14 Şubat'ta gülecek

09.02.2021 12:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar: - "Üreticilerimiz özellikle Sevgililer Günü'nü bekliyor. Bizim de toplumun da özellikle çiçekler yönünden bakıldığında umutlu bir bekleyişi var"

SITKI YILDIZ - Sevgililer Günü'nde en fazla satışın kesme gülden elde edilmesi bekleniyor.

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, AA muhabirine, 14 Şubat'ın, çiçekçilerin en çok satış yaptığı özel günlerden olduğunu söyledi.

Kesme çiçek, çiçekli bitki ve mevsimlik çiçekli bitki üreticilerinin hazırlıklarını tamamladığını belirten Dündar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de aralıksız üretim yaptıklarını anlattı.

Üreticilerin geleceğe umutlu bakmak istediğini dile getiren Dündar, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz özellikle Sevgililer Günü'nü bekliyor. Pandemi sürecinde bunu çok net bir şekilde gördük. İnsanlarımız bu yaşanan travmayı, bu pandemi baskısını artık tabiatla buluşarak, rengarenk çiçeklerle dünyalarını güzelleştirerek aşmaya çalışıyor. Çünkü pandemi alınan tedbirlerle, insanlarımızın yaşam alanlarındaki kısıtlamalarıyla ciddi bir yük getirdi. Bir yandan da hayat devam ediyor ve insanlarımızın bir dal, bir saksı çiçekle yine bu mutluluğu yaşıyor. Dolayısıyla bizim de toplumun da özellikle çiçekler yönünden bakıldığında umutlu bir bekleyişi var."

Süs bitkileri denildiğinde çok geniş bir yelpazenin bulunduğunu vurgulayan Dündar, özellikle kesme çiçek, orkide, sardunya üretiminin yüksek miktarlarda yapıldığını bildirdi.

Çiçekçilik sektöründen çok sayıda kişinin geçimini sağladığına işaret eden Dündar, "Üreticilerimizin yanı sıra hizmet veren dükkancılarımız var. Bunların tamamını topladığımızda 100 bine yakın çalışanın olduğu bir rakamdan bahsedebiliriz." dedi.

Dündar, sektörün tamamının, özel günlerde, salgın sürecinde yapılan işin boyutunu ele aldıklarında çok memnun olduğunu kaydetti.

Özel günlerde bu duyarlılığın katbekat arttığına değinen Dündar, "İnsanlar normal günlere göre çok aha fazla bu konuya önem gösteriyor. 100 bin kişi bu Sevgililer Günü'nde yapabileceği işin, o günkü hareketin beklentisi içinde." ifadelerini kullandı.

- "Çok geniş bir ürün grubu var"

Ahmet Dündar, Sevgililer Günü'nde her zaman en fazla rağbet gören çiçeğin gül olduğuna dikkati çekti.

Gülün her 14 Şubat'ta bu önemini koruduğunu, çiçekçilerin de bunu bilerek hazırlık yaptığını aktaran Dündar, şunları kaydetti:

"Sevgililer Günü'nde genellikle kesme çiçek olarak gül, sevginin ve aşkın sembolü. Gül çok kullanılıyor, çok tüketiliyor. Bahsettiğim geniş çiçek çeşitlerinden, saksı çiçeklerinden orkide de olabilir. Diğer çiçekli bitkiler de var. Çok geniş bir ürün grubu var. Kesme çiçeklerde gül dışında diğer çiçekler de olabilir. Gül, Türkiye'de özellikle güney bölgelerimizde mevsim itibarıyla üretiliyor. Kalite eksikliği ya da ülkemizin coğrafi koşulları nedeniyle bu mevsimde üretilmesi pek mümkün olmayan çeşitlerden biri olmasından dolayı ithalat da olabiliyor. Bu sadece Türkiye için geçerli değil, Hollanda için de geçerli."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü

Yalova Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:32
Sabah
07:57
Öğle
13:22
İkindi
16:10
Akşam
18:37
Yatsı
19:57

Yalova Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Özkaya Eczanesi
Merkez
Sevgen Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Işıl Eczanesi
Cinarcik
Selin Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Altınova MYO öğretim üyesinin buluşu tescillendi

Altınova MYO öğretim üyesinin buluşu tescillendi

Altınova itfaiyesi güçlenmeye devam ediyor

Altınova itfaiyesi güçlenmeye devam ediyor

Altınova İHL inşaatı başladı

Altınova İHL inşaatı başladı

GÜNCELLEME - Yabancı uyruklulara sahte evrakla ikamet izni aldıran 3 kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Yabancı uyruklulara sahte evrakla ikamet izni aldıran 3 kişi tutuklandı

Yabancı uyruklu kişilere sahte evraklarla ikamet izni aldıran 3 kişi yakalandı

Yabancı uyruklu kişilere sahte evraklarla ikamet izni aldıran 3 kişi yakalandı

Yaşlı ve çocuklara sıcak dokunuş

Yaşlı ve çocuklara sıcak dokunuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.