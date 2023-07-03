SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Sevgilisi duyurdu! Ünlü vücut geliştirmeci Jo Lindner odasında ölü bulundu...

Sevgilisi duyurdu! Ünlü vücut geliştirmeci Jo Lindner odasında ölü bulundu...

03.07.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü vücut geliştirmeci Joesthetics lakaplı Jo Lindner'in sevgilisi sosyal medyadan yaptığı açıklamada 30 yaşındaki sporcunun odasında ölü olarak bulunduğunu duyurdu. İşte detaylar...

30 yaşındaki vücut geliştirme yıldızı Joesthetics'in odasında ölü bulunduğu öğrenildi. Ünlü sporcunun ölüm nedeninin anevrizma olduğu belirlendi.

Alman vücut geliştirmeci Jo Lindner, sosyal medyada fitness videoları yayınlayarak ün kazanmış ve 9 milyon takipçiye ulaşmıştı. Tayland ve Dubai'de yaşamını sürdüren vücut geliştirmeci, üç gün önce boynunda bir ağrı hissetmiş ancak bunun ne olduğunu anlayamamıştı.

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

64a12e644e3fe02ed86af4f5

Jo Lindner'ın ölüm haberini sevgilisi Nicha verdi. Nicha, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Lindner'ı odasında ölü bulduğunu ifade etti.

ÖLÜM NEDENİ ANEVRİZMA

s-feab544aa32350baa627ddf6be55f90458d1a9d6

Fitness dünyasının yıldızının hayatını kaybetmesinin nedeni Anevrizma olduğu belirtildi. Anevrizma, arter veya damar duvarının zayıflaması sonucu oluşan, genellikle damarın çıkıntı yaptığı bir durumdur. Bu çıkıntı, damarın normal şeklinin dışına çıkarak baloncuk veya torba şeklinde genişler. Anevrizmalar genellikle arterlerde ortaya çıkar, ancak diğer kan damarlarında da görülebilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazanırsam, porno sektörüne döneceğimKazanırsam, porno sektörüne döneceğim
Futbolda devrim gibi karar!Futbolda devrim gibi karar!
Anlaşma 4 yıllık! Galatasaray'a evet dedi...Anlaşma 4 yıllık! Galatasaray'a evet dedi...
Anahtar Kelimeler:
Vücut geliştirme son dakika vücut yaşında da,

En Çok Okunan Haberler

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Jesus'un ilk işi Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu!

Jesus'un ilk işi Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu!

Arda'yı Barça kaptı! İşte anlaşma şartları...

Arda'yı Barça kaptı! İşte anlaşma şartları...

Icardi ve Wanda Nara'nın talebi ağızları açık bıraktı! Taraftar ayaklandı...

Icardi ve Wanda Nara'nın talebi ağızları açık bıraktı! Taraftar ayaklandı...

Sörloth, Ibrahimovic'i A. Demirspor'a getiriyor!

Sörloth, Ibrahimovic'i A. Demirspor'a getiriyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.