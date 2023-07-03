Sevgilisi duyurdu! Ünlü vücut geliştirmeci Jo Lindner odasında ölü bulundu...

30 yaşındaki vücut geliştirme yıldızı Joesthetics'in odasında ölü bulunduğu öğrenildi. Ünlü sporcunun ölüm nedeninin anevrizma olduğu belirlendi.

Alman vücut geliştirmeci Jo Lindner, sosyal medyada fitness videoları yayınlayarak ün kazanmış ve 9 milyon takipçiye ulaşmıştı. Tayland ve Dubai'de yaşamını sürdüren vücut geliştirmeci, üç gün önce boynunda bir ağrı hissetmiş ancak bunun ne olduğunu anlayamamıştı.

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Jo Lindner'ın ölüm haberini sevgilisi Nicha verdi. Nicha, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Lindner'ı odasında ölü bulduğunu ifade etti.

ÖLÜM NEDENİ ANEVRİZMA

Fitness dünyasının yıldızının hayatını kaybetmesinin nedeni Anevrizma olduğu belirtildi. Anevrizma, arter veya damar duvarının zayıflaması sonucu oluşan, genellikle damarın çıkıntı yaptığı bir durumdur. Bu çıkıntı, damarın normal şeklinin dışına çıkarak baloncuk veya torba şeklinde genişler. Anevrizmalar genellikle arterlerde ortaya çıkar, ancak diğer kan damarlarında da görülebilir.



