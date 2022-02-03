Sevgilisine tecavüze kalkışmıştı... Manchester United'lı Mason Greenwood hakkında son dakika gelişmesi!

Manchester United'ın genç oyuncusu Mason Greenwood'un kariyeri bitme noktasına geldi... Eski kız arkadaşı Harriet Robson'un yaptığı paylaşımlar sonrası tutuklanan genç oyuncu için İngiliz mahkemesi son dakika kararını açıkladı.

TECAVÜZE KALKIŞIP DARP ETTİ!

Greenwood'un eski sevgilisi Harriet Robson, o güne ait görüntüleri Instagram hesabından paylaşınca ortalık karıştı. Greenwood'un kendisine tecavüz etmek isteyip saldırmasını paylaşan Robson, genç oyuncuya direnince şiddete maruz kaldı. Suratında kan ve vücudunda morluklar görülen Robson'un bu hamlesinin ardından İngiliz polisi olaya dahil olarak oyuncuyu tutukladı.

MANCHESTER UNITED KADRO DIŞI BIRAKTI

Manchester United ise bu olaya sessiz kalmadı. Geleceği çok parlak görülen ve bonservis değeri de azımsanmayacak kadar yüksek olan Greenwood'u kadro dışı bıraktığını açıklayan İngiliz devi taraftarları tarafından alkış toplamıştı.

İNGİLİZ MAHKEMESİ KARARINI VERDİ

Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarının ardından tutuklanan Greenwood'un, kefalet ödeyerek serbest kaldığı belirtildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, savcılığın ek süre talep etmesi halinde Greenwood'a tekrar yargı yolu açılabilir.



