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Sevgilisine tecavüze kalkışmıştı... Manchester United'lı Mason Greenwood hakkında son dakika gelişmesi!

03.02.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın genç oyuncusu Mason Greenwood, eski kız arkadaşına şiddet uygulayıp tecavüze kalkmıştı. Bu görüntüleri ve ses kayıtlarını Instagram hesabından paylaşan Harriet Robson, Greenwood'un kendisini darp ettiğini de söyleyerek fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu olay üzerine İngiliz polisi oyuncuyu tutuklayarak sorguya aldı. Mason Greenwood hakkında bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Mahkeme genç oyuncu ile ilgili kararını verdi.

Sevgilisine tecavüze kalkışmıştı... Manchester United'lı Mason Greenwood hakkında son dakika gelişmesi!
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Manchester United'ın genç oyuncusu Mason Greenwood'un kariyeri bitme noktasına geldi... Eski kız arkadaşı Harriet Robson'un yaptığı paylaşımlar sonrası tutuklanan genç oyuncu için İngiliz mahkemesi son dakika kararını açıkladı.

TECAVÜZE KALKIŞIP DARP ETTİ!

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Greenwood'un eski sevgilisi Harriet Robson, o güne ait görüntüleri Instagram hesabından paylaşınca ortalık karıştı. Greenwood'un kendisine tecavüz etmek isteyip saldırmasını paylaşan Robson, genç oyuncuya direnince şiddete maruz kaldı. Suratında kan ve vücudunda morluklar görülen Robson'un bu hamlesinin ardından İngiliz polisi olaya dahil olarak oyuncuyu tutukladı.

MANCHESTER UNITED KADRO DIŞI BIRAKTI

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Manchester United ise bu olaya sessiz kalmadı. Geleceği çok parlak görülen ve bonservis değeri de azımsanmayacak kadar yüksek olan Greenwood'u kadro dışı bıraktığını açıklayan İngiliz devi taraftarları tarafından alkış toplamıştı.

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İNGİLİZ MAHKEMESİ KARARINI VERDİ

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Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarının ardından tutuklanan Greenwood'un, kefalet ödeyerek serbest kaldığı belirtildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, savcılığın ek süre talep etmesi halinde Greenwood'a tekrar yargı yolu açılabilir.


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Kız arkadaşına tecavüz etmeye kalkışan Mason Greenwood'un kariyeri bitiyorKız arkadaşına tecavüz etmeye kalkışan Mason Greenwood'un kariyeri bitiyor
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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Manchester United
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