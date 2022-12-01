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Sevgilisinin ailesi kabusu oldu, artık iş yerinde yatıyor

01.12.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da uydu tamircisi bir süre önce tamir için çağrıldığı evde tanıştığı kızla arkadaş olduktan sonra kızın babası ve ağabeyi tarafından gasp edildiğini onların yüzünden yatacak yerinin bile kalmadığını ve iş yerinde yattığını iddia etti. Olay, Çukurova ilçesinde meydana geldi.

Sevgilisinin ailesi kabusu oldu, artık iş yerinde yatıyor

İddiaya göre uydu cihazı tamiri yapan Musa Şahbudak’a bundan bir yıl önce telefon geldi. Telefonda Şahbudak, Mavi bulvardaki bir eve çağrılarak uydu tamiri yapılması istendi, o da oraya giderek uydu tamirini gerçekleştirdi. Aynı evden bir süre sonra tekrar çağrılan şahıs uydunun yine bozulduğu ve tamir edilmesi talebi aldı.

Şahbudak tekrar giderek yine uyduyu tamir etti. Bu arada evde bulunan İlkay K. ile Şahbudak yakınlaşıp önce arkadaş bir süre sonra da sevgili oldu. Daha sonra bu evde kalmaya başlayan. Şahbudak, sevgilisinin babası A.K. ve kardeşi C. K. ile de tanıştı. İddiaya göre bir süre sonra Şahbudak’ı darp edip aracını gasp edip, para ve çeşitli eşyalarını aldılar.

Kız arkadaşıyla tanıştıkları ilk dönemde ailesiyle hiçbir sorun olmadığını ancak daha sonra kendisinden sürekli maddi çıkar beklentisi olduğunu belirten Musa Şahbudak, sevgilisinin babası ve kardeşi tarafından kaçırıldığını öne sürerek, “Beni bir eve götürüp darp ettiler. Benim otomobilimi gasp ettiler. Otomobilde bulunan 9 bin lira parayı, cep telefonu, elektronik eşyaları, iki altın bileziği ve değerli eşyaların tümünü aldılar. Daha sonra benim otomobilim ile gittiler. Beni bunları alınca bıraktılar. Daha sonrada otomobilimle kaza yapıp getirdiler” dedi.

Sevgilisinin babası ve kardeşinin daha sonrada kendisini tehdit ettiğini, oturduğu evi bastıklarını da ileri süren Şahbudak, “Bu nedenle komşular rahatsız olduğu için ve korktuğumdan evde kalamaz oldum. Şimdi iş yerinde yatıp kalkıyorum. Sevgilimin önce bu işin içinde olduğunu düşünmüyordum ama artık onun da bu işin içinde olduğunu tahmin ediyorum. Ben bu aileden şikayetçiyim” diye konuştu.

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