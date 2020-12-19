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Sevilen pastaneci son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA HABERLERİ  | 19.12.2020 15:35 | Son Güncelleme

Manisa’nın Kula ilçesinde sevilen pastaneci Zeki Güzel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa’nın Kula ilçesinde sevilen pastaneci Zeki Güzel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güzel’in 3 yıl önce eşini kaybettiği, 1 ay önce de annesini kaybettiği öğrenildi.
Kula’da uzun yıllardır pastanecilik sektöründe hizmet veren ve gönül güzelliği ile Kulalı vatandaşlar tarafından oldukça sevilen bir isim olan Salkım Pastanesi sahibi Zeki Güzel, 28 Kasım 2020 günü Salihli’deki özel bir hastanede kalp ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından durumu kötüye giden 41 yaşındaki Güzel, 22 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Güzel için, öğe namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Süleyman Şah Camii’nde Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze töreninde, Güzel’in oğlu 11 yaşındaki Furkan Güzel’in güçlükle ayakta durduğu dikkat çekti. 3 yıl önce annesi Sultan Güzel’i kaybeden Furkan’ı aile yakınları teselli etti.
Pastaneci Zeki Güzel’in cenazesi ise, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Güzel, Kavacık Mahalle Mezarlığı’ndaki aile kabristanına, eşinin yanına defnedildi.
Öte yandan Zeki Güzel’in 3 yıl önce, Mersin’in Tarsus ilçesi TEM Otoyolu Yenice mevkiinde ailecek geçirdikleri bir kazada, eşi Sultan Güzel’i kaybettiği ve 1 ay önce de annesini toprağa verdiği öğrenildi.

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