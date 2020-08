Sevimli dostlarımız yalnız değil

Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi, 2020 yılının ilk 7 ayında bin 200 sokak hayvanın bakımını gerçekleştirdi. Sevimli dostların tedavi süreçleriyle yakından ilgilenen birim, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını döneminde de çalışmalarına devam etti. Veterinerlik birimi, pandemi sürecinde sokakta yaşayan hayvanların mama, su ve bakım ihtiyaçlarını karşıladı.

Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi tarafından yılın ilk 7 ayında gerçekleştirilen tedavi ve bakım hizmetleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Veteriner Hekim Mustafa Güçlü, “Belediyemiz Hilal Masası’nın Alo 153 ve 0 530 277 22 22 numaralı Whatsapp hattına ulaşan ihbarlar ve vatandaşlarımızın birimimize getirdiği bin 200 can dostumuzun tedavisini, bakımını gerçekleştirdik. Belediye veterinerlik birimi olarak kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Çeşitli kazalar sonucu yaralanan minik dostlarımızı tedavi ediyor, bakımlarını sağlıyoruz” dedi.

“Pandemide can dostlarımızı yalnız bırakmadık”

Covid-19 salgını döneminde de çalışmalarını artırarak devam ettiklerini belirten Güçlü, “Pandemi sürecinde özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde can dostlarımızı asla yalnız bırakmadık. Sürekli olarak mama ve su takviyesi yaptık. Can dostlarımızı mağdur etmemek adına genel bakımlarını üstlendik. Bu süreçte kısırlaştırma işlemlerine ve ameliyatlara ara vermeden devam ettik” diye konuştu.