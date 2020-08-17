Sevimli kuş artık emin ellerde

İzmir’in Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesi’nde uçamayan bir kuş, Aliağa Belediyesi Veteriner Kliniğinde müşahede altına alındı.

Yeni Şakran Mahallesi’nde, uçamayan ve halk arasında Yalı Çapkını olarak bilinen bir kuş bulundu. Duyarlı vatandaşların Aliağa Belediyesi Hilal Masa’ya yaptığı ihbar sonucu harekete geçen Aliağa Belediyesi Veteriner ekipleri, kuşu mahalleden aldı. Aliağa Belediyesi Veteriner Kliniğine getirilen kuş, muayene edilerek müşahede altına alındı.

Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, "Kuşumuz halk arasında Yalı Çapkını olarak biliniyor. Genellikle deniz, dere ve göl kenarlarında yaşıyor. Küçük böcek ve balıklarla besleniyor" dedi. Kuşun kanatlarında ve ayaklarında herhangi bir kırık olmadığını belirten Güçlü, “Gıdasız kalmış, buna bağlı olarak halsiz kalmış ve hastalanmış. Uçamayacak seviyeye gelmiş. İlk etapta biraz su verdik, antibiyotik tedavisi ve vitamin takviyesi yaptık. Elimizden geleni yapacağız. İyileştikten sonra da doğal yaşamına salacağız" ifadelerini kullandı.

