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Sevinç ve hüzün gözyaşları bir arada: Ahıska Türkleri yeni yuvalarına uğurlandı

İHA İHA
20.02.2024 11:52 | Son Güncelleme:
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Ukrayna’daki savaş bölgesinden tahliye edilerek Elazığ’da geçici konaklama merkezine yerleştirilen Ahıska Türkleri, iskan için Bitlis’in Ahlat ilçesine uğurlandı.

Sevinç ve hüzün gözyaşlarının bir arada olduğu uğurlama töreninin ardından Ahıska Türkleri yeni yuvalarına doğru yola çıktı.

Ukrayna’da çıkan savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türkleri’nin tahliyesi 2 yıl önce Herson kentinden Elazığ’a başladı. Kafileler halinde kente getirilen 2 bin 600 Ahıska Türkü, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi’ne yerleştirildi. Burada valilik koordinesinde vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken, devlet tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesine iskan çalışmaları başlatıldı. Bu çerçevede Elazığ’da 218 aileden oluşan 703 kişinin yerleştirilmesine karar verildi. İlk etapta gönderilecek olan 35 aileden oluşan 91 Ahıska Türkü için geçici konaklama merkezinde uğurlama töreni düzenlendi. Duaların edildiği ve kurbanların kesildiği törende, sevinç ve hüzün gözyaşları bir aradaydı. Akrabaları ile vedalaşan vatandaşlar, otobüsler ile Ahlat’a doğru yola çıktı. Diğer ailelerin ise bu hafta içerisinde peyderpey gönderileceği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin herkesin ana vatanı olduğunu dile getiren Vali Dr. Ömer Toraman, “Ahıska bizim için yavru vatan ama Anadolu ana vatan. Artık ana vatanda huzur ve güven içerisinde bir arada yaşayacağız. Rusya ile Ukrayna arasında meydana gelen savaşın arasında kalan Ahıska Türkü kardeşlerimizin imdadına cumhurbaşkanımızın eli uzandı. Onun hem Rusya hem de Ukrayna nezdinde yürüttüğü çabalar kardeşlerimizi ateş çemberinden kurtardı. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, cumhurbaşkanımız büyük bir lider. Onun bu vizyonu, kararlığı ve liderliği sayesinde Ahıska Türkleri ana vatanda. Kadim Türk yurdu Ahlat’a yerleşiyorsunuz. Ahlat bizim için çok önemli bir yer. Tüm Anadolu’nun Türkleştiği, Müslümanlaşmanın çıkış noktası. Çok güzel bir coğrafya. İnşallah orada bundan sonraki hayatını devam ettireceksiniz. Cumhurbaşkanımız bin ailenin iskanı için kararname yayımladı. Bu peyderpey gerçekleşecek. İlk etapta 218 ailemizin iskanının sağlıyoruz ama arkasından diğer ailelerimizin de iskanını sağlayacağız” dedi.

Çok duygulandığını dile getiren Ahıska Türkü Güneş Alioğlu, “Allah tüm Türk halkından ve cumhurbaşkanından razı olsun. Bizi 2 yıl burada ağırladılar. Çok iyi baktılar. Şimdi gidiyoruz” diye konuştu.
Ahıska Türkü Fatma Ayvaz ise, “Bunlar sevinç ve burukluk gözyaşları. Akrabalarımızı bırakıp gidiyoruz. İnşallah orada yaşarız.

Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ömrüne ömür katsın, ayağına taş değdirmesin, başımızdan eksik etmesin. Bayrağımız inmesin ezanımız dinmesin. Biz onlardan çok razıyız, Allah’ta onlardan olsun” şeklinde konuştu.

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