YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Sevişler Barajı’nda su seviyesinde büyük düşüş

Sevişler Barajı’nda su seviyesinde büyük düşüş

13.01.2021 13:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 bin hektarlık alana sulama sağlayan Manisa’nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı’nda neredeyse yok denecek kadar azalan su seviyesi kuraklığı gözler önüne serdi.

7 bin hektarlık alana sulama sağlayan Manisa’nın Soma ilçesindeki Sevişler Barajı’nda neredeyse yok denecek kadar azalan su seviyesi kuraklığı gözler önüne serdi. Barajın su seviyelerinin düşmesiyle baraj içindeki eski yapılarda ortaya çıkmaya başladı. Su seviyesinin düşmesi ve yaşanan kuraklık vatandaşları korkuttu.
Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Soma’da Sevişler barajında su seviyesinin çok fazla düşmesi her kesimi korkutmaya başlattı. 1977-1981 yılları arasında inşa edilen baraj Kınık-Bergama-Çandarlı ovasında yaz mevsiminin sulama ihtiyacı olduğu anda sulama kanalına ve mevcut dereye su salınarak 7 bin hektarlık alanın sulanması sağlanıyor. Sevişler Barajının diğer yandan Soma’daki 5x165 MW’ lık Elektrik santralının su ihtiyacını karşılıyor.
Bölgede 2020 yılı içerisinde yağmurların yağmaması bir çok sıkıntıyı beraberinde getirirken, zeytinler dalında zarar görerek 5 kilogramda 1 kilogram yağ alabilen üretici bu sezon 9-10 kiloda 1 kilogram zeytinyağı alabildi. Üreticiler ve Soma’da yaşayan vatandaşlar önümüzdeki yazın nasıl geçeceğini endişeyle merak ederken su tasarrufu konusunda tedbirlerin alınması istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:53
Sabah
08:20
Öğle
13:24
İkindi
15:56
Akşam
18:18
Yatsı
19:39

Manisa Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Betül Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Turgutlu
Ünlüer Eczanesi
Turgutlu
Baysal Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama

Manisa merkezli 4 ilde FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 3 tutuklama

Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'da 3 bin 365 litre sahte içki ele geçirildi

Manisa'da 4. kattan 3. katın balkonuna düşen kadın yaralandı

Manisa'da 4. kattan 3. katın balkonuna düşen kadın yaralandı

Köydeki çocukların yüzü, yeni tabletlerle güldü

Köydeki çocukların yüzü, yeni tabletlerle güldü

Başkan Ergün’den yeni atıksu ve altyapı müjdeleri

Başkan Ergün’den yeni atıksu ve altyapı müjdeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.