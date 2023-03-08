YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Şevval Nur 19 gündür kayıp

Şevval Nur 19 gündür kayıp

08.03.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yaşayan 16 yaşındaki kız çocuğundan ailesi 19 gündür haber alamazken, aile kızının Adana’ya gelmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Anne ve babası ayrı olan 16 yaşında İstanbul’da yaşayan Şevval Nur Beyter’den annesi Nursel Sarı (33) bir türlü haber alamıyor. 17 Şubat günü evden çıkan ve bir daha dönmeyen kızının canından endişen eden anne Sarı, kızının en son bir arkadaşına “başım belada bana 8 bin lira lazım” diye mesaj attığını söyledi. Anne Sarı bu mesaj nedeniyle kızının hayatından endişe ettiğini 19 gündür haber alamadıklarını belirterek, “Kızım Adana’ya gitmiş olabilir. Daha önce de evden ayrılmış Adana’da arkadaşlarının yanında bulmuştuk. Şimdi yine orada olabilir. Ama kaybolduğu günden bu güne haber alamıyoruz. Ne olur kızımı gören haber versin” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyoğlu’nda alev alev yanan binadan köpeği kucağında çıkardıBeyoğlu’nda alev alev yanan binadan köpeği kucağında çıkardı
Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu açıldıKar nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu açıldı
Samsun’da trafik kazası: 8 yaralıSamsun’da trafik kazası: 8 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

İstanbul Namaz Vakitleri 8 Mart Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:21
Öğle
13:20
İkindi
16:33
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Çarşamba

Şi̇şli̇ Sihhat Eczanesi̇
Sisli
Şükrübey Eczanesi̇
Atasehir
Şeza Eczanesi̇
Bagcilar
Şanal Eczanesi̇
Sultangazi
İstanbul Eczanesi̇
Kagithane
İpek Eczanesi̇
Esenyurt
İni̇stanbul Eczanesi̇
Zeytinburnu
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Aynı anda üç cihazı şarj ediyor, kablo yığınını ortadan kaldırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.