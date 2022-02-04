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Şevval Şahin'in iddialı stiline yorum yağdı! ''Gülşen ablasına özeniyor''

04.02.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, Instagram hesabından paylaştığı dekolteli pozuyla yorum yağmuruna tutuldu.

Şevval Şahin'in iddialı stiline yorum yağdı! ''Gülşen ablasına özeniyor''

Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı inişli çıkışlı aşkla gündemden düşmeyen ünlü model Şevval Şahin, bu defa cesur stiliyle adından söz ettirdi.

Şevval Şahin'in iddialı stiline yorum yağdı! ''Gülşen ablasına özeniyor''

Ünlü modacı Cihan Nacar'ın defilesine katılan Şevval Şahin, mavi tonlarında bir elbise tercih etti.

Şevval Şahin'in iddialı stiline yorum yağdı! ''Gülşen ablasına özeniyor''

Bacak, bel ve omuz dekoltesi bulunan kıyafete, sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar, ''Gülşen ablasına özeniyor'', ''Baktıkça bakıyorum'' ve ''Açılmak huy oldu'' gibi yorumlarda bulundu.

Şevval Şahin'in iddialı stiline yorum yağdı! ''Gülşen ablasına özeniyor''

Bir süredir Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşayan Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı pandemi itirafıyla çok konuşulmuştu.

Şevval Şahin'in iddialı stiline yorum yağdı! ''Gülşen ablasına özeniyor''

Şahin, ''Özgürce seyahat edemiyorum. Londra-İstanbul-Miami arasında yaşıyorum." sözleriyle, sosyal medyada topa tutuldu.

Şevval Şahin'in iddialı stiline yorum yağdı! ''Gülşen ablasına özeniyor''

Instagram'da 380 bini aşkın takipçisi bulunan Şevval Şahin, cüretkar pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Şevval Şahin'in iddialı stiline yorum yağdı! ''Gülşen ablasına özeniyor''

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Şevval Şahin
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