Şevval Şahin'in iddialı stiline yorum yağdı! ''Gülşen ablasına özeniyor''

Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı inişli çıkışlı aşkla gündemden düşmeyen ünlü model Şevval Şahin, bu defa cesur stiliyle adından söz ettirdi.

Ünlü modacı Cihan Nacar'ın defilesine katılan Şevval Şahin, mavi tonlarında bir elbise tercih etti.

Bacak, bel ve omuz dekoltesi bulunan kıyafete, sosyal medyada yorum yağdı. Kullanıcılar, ''Gülşen ablasına özeniyor'', ''Baktıkça bakıyorum'' ve ''Açılmak huy oldu'' gibi yorumlarda bulundu.

Bir süredir Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşayan Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde yaptığı pandemi itirafıyla çok konuşulmuştu.

Şahin, ''Özgürce seyahat edemiyorum. Londra-İstanbul-Miami arasında yaşıyorum." sözleriyle, sosyal medyada topa tutuldu.

Instagram'da 380 bini aşkın takipçisi bulunan Şevval Şahin, cüretkar pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.





