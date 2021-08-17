SEY Vakfı'nın 200 bursiyeri okula başlıyor

İSTANBUL (AA) - Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı bünyesinde ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan 200 bursiyer, okula başlama heyecanı yaşıyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, SEY Vakfı tarafından 19 Nisan-9 Mayıs'ta açılan "Gelecek Bursu" başvurularına Türkiye'nin 81 ilinden 10 bine yakın başvuru gelirken, aralarından kriterlere uyan 125 çocuk seçici kurul tarafından belirlenmişti.

Geçen yıl vakıf bünyesinde 75 öğrenci okutuluyordu. Böylelikle bu yıl yüzde 100 burslu okutulan öğrenci sayısı 200'e çıkmış olacak. Bu yıl SEY Vakfı ailesine katılan 125 öğrenci; aralarında Adana, Sakarya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, İzmit, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Van ve Yozgat'ın da bulunduğu 48 il ve ilçede bulunan özel okullara yerleştirildi.

Vakıf bünyesinde, anaokulundan 8. sınıfın sonuna kadar olan tüm öğrencilerin servis, üniforma, bilgisayar, kitap gibi eğitime dair tüm ihtiyaçları yüzde 100 karşılanacak.

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla kurulan SEY Vakfı, ilk yılında 75 öğrenciye yaklaşık 4 milyon liralık burs sağlamıştı. Vakıf, bu yıl da 125 çocuğa daha toplamda 6 milyon liralık burs veriyor. Hedef, Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te 1000 çocuğa 200 milyon liralık burs sağlamak.

- "81 ilden 10 bine yakın başvuru aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, eğitimin toplumun temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocukların gelişiminde en önemli faktörlerin başında eğitim geliyor. Eğer çocuk iyi bir eğitim almışsa geleceği güzel şekilleniyor. Ama maalesef öyle bir dönemden geçiyoruz ki, salgın bunun en iyi örneği. Binlerce çocuk eğitim almayı bırakın, bilgisayara, kitaba, öğretmene bile ulaşamıyor. SEY Vakfı gelecek bursuna bu yıl Türkiye'nin 81 ilinden 10 bine yakın başvuru geldi. SEY Vakfı'nı kurarken ana hedefimiz her çocuğun eğitime kesintisiz ve eşit şartlarda ulaşmasını sağlamaktı. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ailemiz her geçen yıl daha da büyüyor, çocuklarımızın başarıları artıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor."

