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Seyahat acentesi yetkililerinin Kütahya ziyareti ertelendi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.03.2020 12:47 | Son Güncelleme

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı 20 seyahat acentesi yetkilisinin Kütahya ziyareti, Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendi.Keşfedilmemiş turizm değerlerini görmek ve mevcut turizm potansiyelini tanımak, sonrasında yerli ve yabancı turistleri Kütahya’ya çekmek için yarın Zafer Kalkınma Ajansı’nın organize ettiği etkinlik çerçevesinde kente gelerek incelemelerde bulunacaktı.Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs Covid-19 (Corona) nedeni ile bu çok önemli program iptal edildi.Ziyaretin ileri bir tarihte gerçekleştirileceği belirtildi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı 20 seyahat acentesi yetkilisinin Kütahya ziyareti, Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendi.
Keşfedilmemiş turizm değerlerini görmek ve mevcut turizm potansiyelini tanımak, sonrasında yerli ve yabancı turistleri Kütahya’ya çekmek için yarın Zafer Kalkınma Ajansı’nın organize ettiği etkinlik çerçevesinde kente gelerek incelemelerde bulunacaktı.Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs Covid-19 (Corona) nedeni ile bu çok önemli program iptal edildi.
Ziyaretin ileri bir tarihte gerçekleştirileceği belirtildi.

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