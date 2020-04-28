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Seyahat eden vatandaşlar denetleniyor

AMASYA HABERLERİ  | 28.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat eden vatandaşlara yönelik başlatılan denetimler sürüyor.Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde araçları durduran jandarma ve sağlık ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat eden vatandaşlara yönelik denetimde bulunuyor.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat eden vatandaşlara yönelik başlatılan denetimler sürüyor.
Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde araçları durduran jandarma ve sağlık ekipleri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat eden vatandaşlara yönelik denetimde bulunuyor. Jandarma ve sağlık ekiplerince uygulama noktalarında durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşların seyahat izin belgeleri inceleniyor ve ateş ölçer cihazıyla kontroller yapılıyor.

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Merkez
Şifa Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Mutlu Eczanesi
Gumushacikoy
Hakan Eczanesi
Merzifon
Serpil Eczanesi
Suluova
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