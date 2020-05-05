Seyahat İzin Belgesi olmayan Antalya’ya giremeyecek

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca şehir giriş-çıkışlarının kısıtlanması uygulamasının devam ettiği illerden Seyahat İzin Belgesi olmadan gelerek Antalya’ya giriş yapmak isteyenlerin ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanarak, geri çevrilmesine karar verildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tedbirlere ilişkin kararlar alındı. Bu kapsamda 31 ilde uygulanan giriş/çıkış kısıtlaması, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda 4 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmesi sonucunda aralarında Antalya’nın da bulunduğu 7 ilde kaldırıldı. Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerine giriş çıkış yapılabilecek.

Ancak şehir giriş-çıkışlarının kısıtlanması uygulamasının devam edeceği Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerinden seyahat izin belgesi olmadan gelerek Antalya’ya giriş yapmak isteyenlerin ilgili mevzuata göre cezai işlem uygulanarak, geri çevrilmesine karar verildi.

Bu denetimden lojistik firmaları, yük taşıyıcıları, ikametinin Antalya’da olduğunu kanıtlayanlar, Antalya’da ikamet eden ve terhis olmuş asker veya hükümlüler, avukatlar ve mevsimlik tarım işçileri muaf tutulacak.

Adli ve idari ceza

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde 3 bin 150 TL, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına ve adli işlemler ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine karar verildi.

